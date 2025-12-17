Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

Gabriela Cristea le declară război fumătorilor. Deși în trecut și ea a fumat țigări, odată cu trecerea timpului, prezentatoare TV pare să aibă toleranță din ce în ce mai scăzută față ce acest viciu și de cei care îl au. Care a fost, de fapt, picătura care a umplut paharul.

Gabriela Cristea le declară război fumătorilor care folosesc țigări electronice. Scenele care au enervat-o la culme s-au petrecut în timpul concertului susțint de Ricky Martin la București.

Gabriela Cristea: ”Mi-am făcut aerosoli”

Concertul lui Ricky Martin a avut loc zilele trecute, la Romexpo, iar în incintă ar fost foarte multe persoane care fumau țigări electronice. Fumul de la aceste aparate poate fi plăcut (datorită aromelor pe care unele dintre ele le conțin), însă există și categoria celor care sunt deranjați de mirosul anumitor sortimente.

În cea din urmă categoria face parte și Gabriela Cristea. După concert, prezentatoarea a distribuit o fotografie în care arată cum își face aerosoli, alături de un mesaj revoltător. Aceasta susține că abia mai putea să respire din cauza fumului de tigări. Deși în trecut a mărturisit că a fost fumătoare și a renunțat la acest viciu, se pare că acum nu mai are de gând să accepte persoane care vapează în preajma ei.

”Știu că după postarea asta o să-mi sară toată lumea în cap, daaaarrrrr…. Am fost ieri la concert la Ricky Martin la Romexpo și toată marea de lume de acolo folosea aparate de fumat electronice. Fraților, de ce pentru țigările clasice este interzis și pentru electronice este voie? Personal, consider că e o mare încălcare a dreptului meu la sănătate. Ca să nu mai spun că în toată sala ciorapi neplălați (așa miros eletronicele). Am plecat aseară de la concert și când am ajuns acasă mi-am făcut aerosoli pentru că simțeam că nu pot să respir. Dimineața am repetat procedura. Să nu mă înțelegeți greșit. Fiecare e liber să facă cu corpul lui ce dorește, atâta timp când nu afectează sănătatea celorlalți. Eu nu am o problemă cu cei care fumează, e o chestiune de opțiune personală, doar să o facă în spații special amenajate sau în locuri deschise. Eu cred că, noi ăștia nefumători, avem dreptul să ni se respecte spațiul intim necesar, care să nu ne afecteze sănătatea. Poate Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun ar trebui revizuită. Tutunul dăunează grav sănătății”, a scris Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.

