Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 25 de ani. Imagine rară cu fosta prezentatoare TV!

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 22:40
Gabriela Cristea / Foto: Captură Video TikTok
Se poate spune că vremurile de glorie ale Gabrielei Cristea (51 de ani) au apus de mult. În urmă cu 25 de ani, când credea în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, fosta prezentatoare TV visa să devină aproape tot ceea ce este în prezent. Și a reușit, însă trecerea timpului a lăsat semne vizibile asupra chipului și fizicului ei. 

Tânără speranță, ambițioasă și cu cu aspirații de divă în lumea artistică din Capitală, Gabriela Cristea făcea primii pași spre celebritate la o vârstă fragedă. La vârsta de 21 de ani și-a făcut debutul în televiziune, iar de atunci nici că a mai plecat din fața camerelor de filmat, excepție fiind evenimentele majore din viața sa.

Înaltă, zveltă, cu părul ca Albă ca Zăpada, ochi labaștri și corp parcă tras prin inel, Gabriela Cristea făcea furori printre domnișoarele din Capitală, fiind considerată atunci una dintre cele mai frumoase femei din România. Pe lângă aspectul fizic ireproșabil, prezentatoarea Tv a reușit să răzbească și datorită ambiției de nestăpânit și a dorinței de a fi cea mai bună.

Pe vremea când machiajul porfesional și filtrele de înfrumusețare de pe rețelele de socializare încă nu făceau minuni în fotografiile femeilor, Gabriela Cristea avea un look natural, autentic și deloc forțat.

Gabriela Cristea în urmă cu 25 de ani/ sursă foto: arhivă CANCAN

”Nu mai pot să țin cură de slăbire”

Odată cu trecerea timpului, metabolismul Gabrielei Cristea a încetinit. Prima luptă cu kilogramele în plus a avut-o în momentul în care și-a dorit să devină mămă. Din cauza tratamentelor hormonale, prezentatoarea TV a început să adune kilograme nedorite. Tot de atunci, revenirea la greutatea ideală a început să fie tot mai dificilă.

„Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină, am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram, două, trei, cinci, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok. Acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire”, spunea Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp.

×