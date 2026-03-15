Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm „swipe” la nesfârșit?

Aplicațiile de dating au devenit pentru milioane de oameni principalul mod de a întâlni potențiali parteneri. Însă, în spatele experienței aparent simple de a da „swipe” se află mecanisme concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp. Un proces recent intentat companiei care deține Tinder și Hinge susține că aceste platforme sunt proiectate pentru a crea dependență, transformând întâlnirile romantice într-un joc digital din care este greu să ieși.

Katie, în vârstă de 25 de ani, spune că este dependentă de aplicațiile de dating. A început să folosească Hinge în 2019, când locuia în Leeds, iar între timp a trecut și prin Tinder, Bumble sau Feeld, după ce s-a mutat la Berlin.

Cum ajungem dependenți de aplicațiile de dating

Chiar dacă spune că experiența de dating este adesea dezamăgitoare, ea nu renunță la aplicații.

„Indiferent unde te afli, scena de dating pare destul de deprimantă, dar tot nu încetez să folosesc aplicațiile”, spune ea.

Katie explică faptul că în viața reală există tot mai puține ocazii de a cunoaște oameni „în mod firesc”. Deși este singură de șase ani și nu a avut prea mult succes pe aceste platforme, ea continuă să revină la ele.

„Te face să simți că faci ceva pentru a începe o relație, dar de fapt este doar o altă formă de a pierde vremea pe telefon, ca pe TikTok sau Instagram.”

Fenomenul numit „dependență de aplicațiile de dating” este relativ nou, dar pare să devină tot mai comun. Deși nu este recunoscut oficial ca afecțiune medicală, tot mai multe persoane spun că utilizarea platformelor precum Tinder sau Hinge le-a scăpat de sub control.

Un studiu arată că aproximativ 90% dintre persoanele singure spun că se simt dependente de aplicațiile de dating, iar 70% cred că acestea le afectează sănătatea mentală. În medie, utilizatorii petrec aproape 55 de minute pe zi dând „swipe”.

Proces împotriva platformelor Tinder și Hinge

De Ziua Îndrăgostiților, șase reclamanți au intentat un proces împotriva Match Group, compania care deține Tinder și Hinge. Aceștia susțin că aplicațiile sunt proiectate intenționat pentru a încuraja utilizarea compulsivă.

Potrivit plângerii, platformele folosesc elemente de design inspirate din jocuri pentru a crea un ciclu constant în care utilizatorii revin în aplicație și ajung să plătească pentru funcții suplimentare.

Chiar dacă procesul are șanse reduse de succes, el arată cât de incomodă a devenit relația multor oameni cu aceste platforme.

De ce sunt aplicațiile atât de captivante

Specialiștii spun că aceste aplicații sunt concepute pentru a crea dependență. Dr. Natasha McKeever, cercetătoare în etică aplicată la Universitatea din Leeds, explică faptul că utilizatorii primesc mici „recompense” psihologice de fiecare dată când apare un “match” sau un mesaj.

Aceste momente produc o doză de dopamină și cresc temporar stima de sine, motiv pentru care oamenii revin constant în aplicație. În același timp, utilizatorii sunt încurajați să creadă că, dacă mai petrec ceva timp pe platformă, ar putea găsi persoana potrivită.

Potrivit revistei Dazed, un alt element important este scroll-ul infinit, tehnologia care permite navigarea fără sfârșit printre profiluri. Pentru că nu există un final clar al listei de utilizatori, oamenii continuă să dea swipe în speranța că următoarea persoană ar putea fi mai potrivită.

Unii experți compară experiența utilizării unei aplicații de dating cu jocurile de noroc, deoarece recompensa – un match sau un mesaj – apare imprevizibil, ceea ce încurajează comportamentul repetitiv.

Dragostea sau profitul?

Criticii spun că modelul de business al acestor platforme se bazează pe faptul că utilizatorii rămân cât mai mult timp în aplicații. Multe funcții importante sunt disponibile doar pentru abonații plătitori, ceea ce creează un sistem în care cei care investesc mai mult timp și bani au șanse mai mari de a găsi match-uri (potriviri cu alte persoane).

Deși unele aplicații, precum Hinge, susțin că sunt „concepute pentru a fi șterse”, realitatea este că modelul lor economic depinde de utilizatorii care continuă să folosească platforma. Chiar dacă multe persoane spun că s-au săturat de aplicațiile de dating, puțini reușesc cu adevărat să le lase deoparte pentru mult timp. Motivul este unul foarte simplu: speranța. În spatele fiecărui „swipe” există ideea că următorul profil ar putea fi persoana potrivită.

De fapt, frustrările pe care oamenii le simt față de aceste platforme apar tocmai pentru că își doresc o relație reală și o conexiune autentică. Mulți au devenit mai sceptici în privința aplicațiilor de dating, însă asta nu înseamnă că au renunțat la dorința de a găsi dragostea. Iar această speranță este, de multe ori, motivul pentru care continuă să revină în aplicații, chiar și după experiențe dezamăgitoare.

