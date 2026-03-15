Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm „swipe" la nesfârșit?

Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating – De ce ajungem să dăm „swipe” la nesfârșit?

De: Diana Cernea 15/03/2026 | 22:10
Cum ne fac marile companii tech dependenți de aplicațiile de dating - De ce ajungem să dăm „swipe” la nesfârșit?
Dating online, sursa-pexels.com

Aplicațiile de dating au devenit pentru milioane de oameni principalul mod de a întâlni potențiali parteneri. Însă, în spatele experienței aparent simple de a da „swipe” se află mecanisme concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp. Un proces recent intentat companiei care deține Tinder și Hinge susține că aceste platforme sunt proiectate pentru a crea dependență, transformând întâlnirile romantice într-un joc digital din care este greu să ieși.

Katie, în vârstă de 25 de ani, spune că este dependentă de aplicațiile de dating. A început să folosească Hinge în 2019, când locuia în Leeds, iar între timp a trecut și prin Tinder, Bumble sau Feeld, după ce s-a mutat la Berlin.

Cum ajungem dependenți de aplicațiile de dating

Chiar dacă spune că experiența de dating este adesea dezamăgitoare, ea nu renunță la aplicații.

„Indiferent unde te afli, scena de dating pare destul de deprimantă, dar tot nu încetez să folosesc aplicațiile”, spune ea.

Katie explică faptul că în viața reală există tot mai puține ocazii de a cunoaște oameni „în mod firesc”. Deși este singură de șase ani și nu a avut prea mult succes pe aceste platforme, ea continuă să revină la ele.

„Te face să simți că faci ceva pentru a începe o relație, dar de fapt este doar o altă formă de a pierde vremea pe telefon, ca pe TikTok sau Instagram.”

Fenomenul numit „dependență de aplicațiile de dating” este relativ nou, dar pare să devină tot mai comun. Deși nu este recunoscut oficial ca afecțiune medicală, tot mai multe persoane spun că utilizarea platformelor precum Tinder sau Hinge le-a scăpat de sub control.

Un studiu arată că aproximativ 90% dintre persoanele singure spun că se simt dependente de aplicațiile de dating, iar 70% cred că acestea le afectează sănătatea mentală. În medie, utilizatorii petrec aproape 55 de minute pe zi dând „swipe”.

Proces împotriva platformelor Tinder și Hinge

De Ziua Îndrăgostiților, șase reclamanți au intentat un proces împotriva Match Group, compania care deține Tinder și Hinge. Aceștia susțin că aplicațiile sunt proiectate intenționat pentru a încuraja utilizarea compulsivă.

Potrivit plângerii, platformele folosesc elemente de design inspirate din jocuri pentru a crea un ciclu constant în care utilizatorii revin în aplicație și ajung să plătească pentru funcții suplimentare.

Chiar dacă procesul are șanse reduse de succes, el arată cât de incomodă a devenit relația multor oameni cu aceste platforme.

De ce sunt aplicațiile atât de captivante

Specialiștii spun că aceste aplicații sunt concepute pentru a crea dependență. Dr. Natasha McKeever, cercetătoare în etică aplicată la Universitatea din Leeds, explică faptul că utilizatorii primesc mici „recompense” psihologice de fiecare dată când apare un “match” sau un mesaj.

Aceste momente produc o doză de dopamină și cresc temporar stima de sine, motiv pentru care oamenii revin constant în aplicație. În același timp, utilizatorii sunt încurajați să creadă că, dacă mai petrec ceva timp pe platformă, ar putea găsi persoana potrivită.

Potrivit revistei Dazed, un alt element important este scroll-ul infinit, tehnologia care permite navigarea fără sfârșit printre profiluri. Pentru că nu există un final clar al listei de utilizatori, oamenii continuă să dea swipe în speranța că următoarea persoană ar putea fi mai potrivită.

Unii experți compară experiența utilizării unei aplicații de dating cu jocurile de noroc, deoarece recompensa – un match sau un mesaj – apare imprevizibil, ceea ce încurajează comportamentul repetitiv.

Dragostea sau profitul?

Criticii spun că modelul de business al acestor platforme se bazează pe faptul că utilizatorii rămân cât mai mult timp în aplicații. Multe funcții importante sunt disponibile doar pentru abonații plătitori, ceea ce creează un sistem în care cei care investesc mai mult timp și bani au șanse mai mari de a găsi match-uri (potriviri cu alte persoane).

Deși unele aplicații, precum Hinge, susțin că sunt „concepute pentru a fi șterse”, realitatea este că modelul lor economic depinde de utilizatorii care continuă să folosească platforma. Chiar dacă multe persoane spun că s-au săturat de aplicațiile de dating, puțini reușesc cu adevărat să le lase deoparte pentru mult timp. Motivul este unul foarte simplu: speranța. În spatele fiecărui „swipe” există ideea că următorul profil ar putea fi persoana potrivită.

De fapt, frustrările pe care oamenii le simt față de aceste platforme apar tocmai pentru că își doresc o relație reală și o conexiune autentică. Mulți au devenit mai sceptici în privința aplicațiilor de dating, însă asta nu înseamnă că au renunțat la dorința de a găsi dragostea. Iar această speranță este, de multe ori, motivul pentru care continuă să revină în aplicații, chiar și după experiențe dezamăgitoare.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Știri
Metoda prin economisești bani în fiecare lună. Specialiștii o recomandă
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
Știri
Trendul cu apă fierbinte de pe TikTok: ajută cu adevărat digestia?
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Mediafax
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil....
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”
Mediafax
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de...
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Click.ro
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la „împinge tava” din Auchan
Gandul.ro
Câți lei a plătit un timișorean, pentru o ciorbă de pui a la grec, la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
