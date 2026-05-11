Pensionarii care primesc 582 lei în plus, la pensie. Care este stagiul minim de cotizare și la ce sumă totală ajung

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 11:00
Aproape 843.000 de pensionari primesc bani în plus la pensie, pentru ca veniturile lor să ajungă la nivelul indemnizației sociale minime, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice. În unele cazuri, sumele acordate depășesc chiar și 580 de lei lunar.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în luna martie 2026 au fost înregistrați 11.928 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, cu 30 mai mulți față de luna precedentă. Dintre aceștia, 7.878 primesc pensie bazată și pe contributivitate, prin Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Bani în plus pentru acești pensionari

Cei mai mulți beneficiari ai pensiilor speciale provin din rândul magistraților. Este vorba despre 5.823 de foști judecători și procurori. Tot această categorie are și cele mai mari venituri lunare. Pensia medie ajunge la peste 25.500 de lei, o parte fiind suportată direct de la bugetul de stat.

Și foștii diplomați sau funcționarii parlamentari beneficiază de pensii consistente. În cazul personalului diplomatic, pensia medie depășește 7.000 de lei, iar foștii funcționari parlamentari încasează, în medie, peste 6.200 de lei pe lună.

Diferențele sunt mari

Nici personalul aeronautic nu stă rău la capitolul venituri. Peste 1.300 de foști angajați din aviația civilă primesc pensii medii de peste 13.000 de lei. De asemenea, foștii angajați ai Curții de Conturi sau personalul auxiliar din instanțe beneficiază de sume importante achitate lunar de stat.

Însă, în paralel cu aceste pensii uriașe, există și seniori care abia ating pragul minim de venit. Pentru ei, statul vine cu un ajutor suplimentar, astfel încât pensia să ajungă la 1.281 de lei.

În București, unii pensionari primesc lunar sute de lei în plus. Situația cea mai surprinzătoare apare în Sectorul 5, unde 20 de pensionari proveniți din fostul sistem agricol primesc câte 582 de lei în plus la pensie. Suma este mai mare decât în alte zone ale Capitalei. De exemplu, în Sectorul 1, ajutorul acordat este de aproximativ 538 de lei.

Diferențele apar în funcție de nivelul pensiei calculate pe baza contribuțiilor din timpul activității. Cu cât pensia este mai mică, cu atât statul completează mai mult pentru a ajunge la indemnizația socială minimă garantată, a mai explicat Casa Națională de Pensii.

