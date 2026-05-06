480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste oraşe din România. Care este condiția și cine se încadrează

Într-un an în care toate pensiile au rămas la același nivel, aproape un milion de beneficiari primesc lunar sume suplimentare pentru a ajunge la pensia minimă garantată, situație care a generat nemulțumiri în rândul altor pensionari. Conform datelor Casei de Pensii, pensia medie în România a fost în martie de 2.820 de lei, cu un leu mai mult decât în februarie.

Deși pensiile sunt înghețate în 2026, valoarea punctului de referință utilizat în calculul pensiilor rămâne 81 de lei. Cu toate acestea, 842.773 de pensionari primesc lunar sume suplimentare de la stat pentru a atinge nivelul pensiei minime de 1.281 de lei. Aceștia au cel puțin 15 ani de muncă și vârsta legală de pensionare, însă contribuțiile acumulate nu le permit să atingă pragul minim garantat.

În medie, statul completează pensia acestor persoane cu 537 de lei lunar. Valoarea sprijinului diferă de la un județ la altul. În Alba, 13.816 pensionari primesc în medie 545 de lei. În Bihor, 23.627 de persoane beneficiază de un supliment mediu de 482 de lei.

În Buzău, 25.471 de pensionari primesc tot 545 de lei. În Maramureș, 28.631 de persoane primesc cel mai mare sprijin mediu, de 626 de lei. În Dolj, 30.222 de pensionari primesc 501 lei, iar în Suceava, 35.745 de persoane beneficiază de 551 de lei. În Vaslui, 21.562 de pensionari primesc 547 de lei, iar în Ilfov, 13.623 de persoane primesc 500 de lei.

Nemulțumirile apar în rândul pensionarilor care au muncit peste 25 sau chiar 30 de ani și care consideră nedrept faptul că pensia lor este doar cu câteva sute de lei peste nivelul minim garantat. Un exemplu este cazul unei pensionare care, după aproape 30 de ani de contribuții, primește o pensie de 1.566 de lei, cu doar 300 de lei peste pensia minimă.

În prezent, 1,9 milioane de pensionari au pensii sub 2.000 de lei, iar mulți dintre ei reclamă că diferența față de pensia minimă este prea mică în raport cu anii de muncă. Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în martie de 3.166 de lei.

În ceea ce privește celelalte categorii, pensia medie de invaliditate a fost în martie de 1.086 de lei, cu trei lei mai puțin decât în februarie, fiind acordată pentru peste 392.000 de persoane. Pensia medie de urmaș a ajuns la 1.523 de lei, cu doi lei mai mult decât în luna precedentă, fiind primită de peste 453.000 de beneficiari.

