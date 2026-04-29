Când intră pensiile în mai 2026, de fapt. Data exactă la care intră banii pe card

Numeroși români pensionari așteaptă în această perioadă să primească pensiile aferente lunii mai, după cheltuielile consistente din perioada sărbătorilor pascale. Mulți dintre ei se bazează pe aceste sume pentru a-și reechilibra bugetul, iar data la care vor intra banii este un subiect de interes major.

Conform calendarului obișnuit de plată, pensionarii care primesc banii pe card ar trebui să aibă sumele disponibile începând cu data de 12 mai 2026. Totuși, ziua exactă poate varia ușor în funcție de bancă și de modul în care sunt procesate transferurile. În cazul celor care aleg să primească pensia prin intermediul poștei, distribuirea banilor se face eșalonat, însă nu ar trebui să depășească data de 15 mai 2026.

După perioada sărbătorilor, când mulți au făcut cheltuieli mai mari pentru mesele tradiționale, aceste plăți sunt esențiale pentru acoperirea nevoilor zilnice. Cu toate acestea, contextul economic actual, influențat de instabilitatea politică și de creșterea prețurilor, face ca veniturile să fie resimțite ca insuficiente pentru o parte dintre pensionari.

Pensionarii care primesc bani în plus în mai

Pe lângă pensiile obișnuite, statul oferă și un sprijin financiar pentru persoanele cu venituri reduse. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari vor beneficia de acest ajutor, acordat în două tranșe, prima fiind programată pentru luna mai, iar a doua pentru finalul anului, în decembrie. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei, astfel încât cei cu venituri mai mici primesc un sprijin mai consistent.

Această inițiativă face parte din programul de sprijin social derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, destinat pensionarilor și altor categorii vulnerabile. Ajutorul financiar este acordat în două etape, în lunile mai și decembrie 2026, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri.

Valoarea sumelor diferă în funcție de pensia fiecăruia. Persoanele cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi în total 1.000 de lei, împărțiți în două tranșe egale de câte 500 de lei. Pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul total este de 800 de lei, distribuit în două plăți de câte 400 de lei. În cazul pensionarilor care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei, suma totală este de 600 de lei, acordată în două tranșe de câte 300 de lei.

