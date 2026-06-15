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Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă. Primele două sunt preferatele românilor

De: Alina Drăgan 15/06/2026 | 16:13
Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă. Primele două sunt preferatele românilor
Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă
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Vara a venit, iar în curând temperaturile caniculare se vor instala și ele. În acest context, Mihaela Bilic a tras un semnal de alarmă. Unele dintre alimentele iubite de români nu sunt deloc recomandate în zilele toride. Acestea îngreunează digestia și fac corpul să cedez în fața caniculei. Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă. Primele două sunt consumate de români în mod frecvent.

În perioadele caniculare ar trebui să fim mai atenți la alimentele pe care le consumăm, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. În perioada verii, organismul încearcă să facă față căldurii, iar digestia încetinește. Astfel, și meniul trebuie adaptat. Mai mult, puțini sunt cei care știu că unele dintre alimentele pe care le consumăm ne fac mai mult rău în această perioadă.

Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă

Potrivit Mihaelei Bilic, pe timp de vară meniul trebuie adaptat. Organismul încetinește digestia și luptă pentru a menține temperatura corpului normală, așa că nu mai trebuie solicitat. Pentru perioada verii, specialista interzice trei alimente.

În primul rând, Mihaela Bilic spune că în perioada verii trebuie să evităm consumul de carne grasă și mezeluri. Proteinele și grăsimile grele au cel mai mare efect termogen, adică organismul transpiră și produce căldură proprie doar încercând să le digere.

„Evitați mâncărurile grele, cu multă carne grasă, tocături sau mezeluri. Digestia lor produce o cantitate mare de căldură în organism, un efort de care corpul nu are nevoie când afară sunt 40 de grade. Când mâncăm gras, sângele se duce în sistemul digestiv pentru a ajuta la procesare, lăsând periferia fără resurse pentru răcire”, spune Mihaela Bilic.

Cele 3 alimente interzise de Mihaela Bilic, pe vreme de caniculă

De asemenea, aceasta spune că trebuie să evităm și produsele de patiserie, gogoșile și dulciurile concentrate. Combinația de făina albă, zahar și grăsime saturată (margarina sau unt în exces) găsită în foietaje sau prăjituri blochează digestia și crește glicemia brusc, forțând corpul să consume rezerve uriașe de apă pentru metabolizare.

„Dulciurile concentrate și produsele de patiserie sunt o capcană uriașă vara. Zahărul și făina albă cresc osmolaritatea sângelui, adică sângele devine mai ‘gros’, iar corpul va direcționa toată apa disponibilă pentru a dilua acest zahăr, lăsându-vă deshidratați. În plus, prăjelile de patiserie cresc temperatura internă prin efortul de digestie. Înlocuiți-le cu fructe de sezon bogate în apă, cum e pepenele”, a mai spus Mihaela Bilic.

A treia categorie de alimente care trebuie evitată este formată din brânzeturile maturate și foarte sărate (cașcaval, telemea veche, parmezan). Sarea în exces atrage apa din celule pentru a fi diluată, ceea ce duce la o deshidratare rapidă la nivel celular, exact când corpul pierde deja apă prin transpirație.

„Atenție mare la alimentele foarte sărate și uscate, cum sunt brânzeturile maturate, cașcavalul sau telemeaua foarte veche. Sarea multă accentuează deshidratarea și cere și mai multă apă din partea organismului. Pe timp de caniculă, dacă vreți lactate, alegeți variantele proaspete și hidratante: iaurt, urdă, lapte bătut sau iaurt grecesc subțire”, a mai subliniat Mihaela Bilic.

 

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