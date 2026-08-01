Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei! Crima care a îngrozit o țară întreagă

Un caz violent a tulburat comunitatea din Carolina de Nord, unde o tânără de 19 ani a murit după ce ar fi fost împușcată de partenerul ei în timp ce se afla la volan pe autostrada I‑77. Ancheta arată că relația dintre cei doi era marcată de conflicte frecvente și episoade de agresiune, iar cu puțin timp înainte de tragedie bărbatul ar fi încercat insistent să o convingă să accepte un pact de crimă.

Incidentul a avut loc duminică după-amiază, în apropiere de Mooresville, după ce mai multe apeluri la 911 au semnalat focuri de armă în zona ieșirii 35. Polițiștii au găsit autoturismul oprit pe marginea drumului, cu patru perforații de glonț trase din interior. În vehicul se aflau J’Kobe Tre’shon Ramseur, 23 de ani, și iubita sa, Justice Wells, 19 ani, ambii răniți prin împușcare.

Tânără de 19 ani, împușcată mortal de către iubitul ei

Conform poliției, bărbatul ar fi scos arma și ar fi amenințat-o pe tânără în timp ce aceasta conducea. Justice Wells ar fi încercat să îl dezarmeze, iar în timpul luptei dintre ei au fost trase mai multe focuri.

„Celelalte gloanțe nu au logică în locurile în care au ajuns decât dacă presupunem că cei doi se luptau pentru armă. Așa pare. Se aflau într-o altercație, iar el trăgea la întâmplare”, a declarat șeful Poliției din Mooresville, Ron Campurciani.

După ce ar fi împușcat-o pe tânără, Ramseur s-ar fi rănit singur în zona capului. Amândoi au fost transportați în stare critică la Carolinas Medical Center, însă Justice Wells a murit miercuri din cauza rănilor. Odată cu decesul ei, procurorii au schimbat încadrarea juridică, iar Ramseur este acuzat acum de omor de gradul I.

Crima care a îngrozit o țară întreagă

Investigația a scos la iveală că relația era extrem de tensionată, existând sesizări anterioare de violență domestică în mai multe comitate. În noaptea dinaintea atacului, bărbatul i-a trimis tinerei numeroase mesaje, în timp ce aceasta se afla la muncă în schimbul de noapte. Conversațiile au continuat până dimineața, iar în jurul orei 08:00 el i-ar fi propus un pact de crimă.

„Au avut o relație cu multe despărțiri și împăcări. Din ce am aflat până acum, relația era foarte tumultuoasă. Existau și sesizări privind acte de violență domestică în alte comitate care îi implicau pe cei doi”, a explicat Ron Campurciani.

Potrivit anchetatorilor, Ramseur a insistat ore întregi ca Justice Wells să vină să îl ia cu mașina, ultimul mesaj fiind trimis în jurul orei 14:30, cu aproximativ două ore înainte de atacul armat.

CITEŞTE ŞI: Această tânără de 27 de ani a fost dată dispărută pe 25 iulie 2026. Ireal unde a fost găsită după 6 zile

Un vlogger din Miami a devenit viral după ce l-ar fi ”surprins” pe Andrew Tate în închisoarea din Miami