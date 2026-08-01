Trupa K-pop Everglow, la Nibiru! A salutat publicul în limba română, iar fanii au fost în delir

Trupa Everglow nu a avut nevoie de prea multe cuvinte ca să cucerească publicul de la Nibiru. Un simplu salut rostit în limba română a fost suficient pentru ca fanii să izbucnească în aplauze și țipete de bucurie. Cele patru artiste au demonstrat încă din primele clipe că și-au dorit o apropiere reală de oamenii veniți să le vadă, iar gestul lor a fost răsplătit cu o reacție pe măsură.

Atmosfera de la festivalul K-Pop Days din Costinești s-a schimbat instant în momentul în care Sihyeon, E:U, Onda și Aisha au ales să se adreseze publicului în română. Mii de voci au răspuns într-un singur glas, telefoanele au fost ridicate în aer, iar fanele au trăit unul dintre cele mai emoționante momente ale serii.

„Bună seara!” au spus artistele pe scena de la Nibiru.

Faimoasa trupă de K-Pop a cântat la Nibiru pe 1 august 2026. Fani din toată țara au venit să le vadă pe Sihyeon, E:U, Onda și Aisha. Este pentru prima dată când vin în România.

Perioadă importantă pentru Everglow

Concertul de la Nibiru vine într-o perioadă importantă pentru Everglow. După încheierea colaborării cu Yuehua Entertainment, agenția care le-a lansat în 2019, formația a pornit pe un nou drum. Astăzi, grupul este format din E:U, Sihyeon, Onda și Aisha, după plecarea membrelor Mia și Yiren, iar activitatea lor continuă sub CHXXTA Company.

Noua formulă pregătește deja proiecte pentru perioada următoare, iar fanii din întreaga lume au primit și un mesaj din partea trupei.

„Dorim să le mulțumim fanilor noștri din țară și din întreaga lume. Sperăm că veți fi alături de noi în această nouă etapă, deoarece intenționăm să răsplătim dragostea și susținerea voastră printr-o comunicare mai activă și prin mai multe spectacole”, a spus Sihyeon.

Au dat lovitura cu melodia „La Di Da”

Lansată în 2019, Everglow și-a construit rapid o comunitate impresionantă de admiratori datorită hiturilor „Bon Bon Chocolat”, „Adios”, „DUN DUN”, „Pirate” și „La Di Da”, melodie care a fost desemnată de Billboard cea mai bună piesă K-pop a anului 2020.

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