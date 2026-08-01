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Fratele lui Constantin Covaci, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, face dezvăluiri uluitoare: ”A murit cu zile!”

De: Irina Maria Daniela 01/08/2026 | 23:30
Fratele lui Constantin Covaci, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, face dezvăluiri uluitoare: ”A murit cu zile!”
Fratele lui Constantin Covaci, maseurul lui Dinamo 2 mort în accident, face dezvăluiri. Sursa foto: ISU / Facebook Dinamo
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Valentin Covaciu este antrenor de portari și fratele maseurului Constantin Covaciu de la Dinamo 2, care a murit în urma accidentului produs vineri, 31 iulie, la Câmpulung Muscel. Bărbatul a povestit prin ce a trecut după ce și-a pierdut fratele. Află detalii!

Fratele maseurului Constantin Covaciu este furios

Acum, la o zi distanță, fratele maseurului a criticat dur modul în care toată această situație a fost gestionată. Valentin Covaciu, antrenor de portari, susține că familia a trăit un calvar după ce a aflat că ruda lor a murit. Bărbatul susține că autoritățile le-au dat informații eronate despre locul exact în care trupul neînsuflețit al lui Constantin Covaciu s-a aflat după tragedie.

„Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis ca e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România!

A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a declarat Valentin Covaciu.

Constantin Covaciu nu a mai putut fi salvat

Medicii care au ajuns la locul tragediei au încercat să-i ofere primul ajutor lui Constantin Covaciu, dar, din nefericire, nu i-au putut salva viața. Bărbatul în vârstă de 58 de ani ajunsese în cadrul formației secunde alături de Adrian Ropotan, care a suferit și el răni grave, și lucra ca maseur.

Înainte de a ajunge la Dinamo 2, Constantin Covaciu a fost fotbalist la Sportul Studențesc. Acolo a fost coleg cu Marcel Coraș și Mihail Marian. Fiul său, Daniel Covaciu, a fost și el maseur în cadrul Academiei lui Dinamo.

La scurt timp de la aflarea veștii, clubul Dinamo a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj de adio.

„Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu!

Cu toții am fost profund afectați de aflarea veștii legate de trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Covaciu. Fost jucător profesionist de fotbal la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu a venit în staff-ul medical al clubului Dinamo în mandatul lui Ioan Andone, iar din momentul acela a rămas în cadrul clubului.

De-a lungul anilor a făcut parte din staff-ul medical al primei echipe, al echipei secunde și a Centrului de Copii și Juniori. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și va fi alături de aceasta cu tot ce este necesar în această perioadă dificilă”, este mesajul publicat de conducerea clubului.

Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un accident

Vineri, un microbuz în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a fost implicat într-un accident rutier. Jucătorii se aflau în cantonament în Câmpulung, județul Argeș. În autovehicul se aflau 16 persoane, iar în urma impactului o persoană și-a pierdut viața.

La volanul microbuzului se afla un bărbat în vârstă de 83 de ani, un localnic care ar fi suferit un infarct. Acesta a pierdut controlul mașinii și a lovit un copac. În urma tragediei, medicul Constantin Covaciu a murit, iar alți călători au fost răniți.

„Astăzi, 31 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung au fost sesizați cu privire la un accident rutier ce a avut loc pe strada Petre Zamfirescu, din municipiul Câmpulung, în care a fost implicat un microbuz. Din primele verificări a reieșit că 18 persoane s-ar fi aflat în microbuzul de transport persoane, dintre care 7 adulți și 11 copii, din cadrul unui club sportiv.

Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung, a reieșit că un bărbat, de 83 de ani, din Câmpulung, conducătorul autovehiculului, în timp ce cobora o pantă, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac.

În urma evenimentului, mai multe persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, din păcate, a fost constatat decesul unui bărbat, de 59 de ani, pasager al microbuzului. Totodată, conducătorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, din cauza stării medicale, fiind preluat de un echipaj medical, în stare de inconștiență.

Cercetările vor fi continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier, iar în cauză va fi întocmit un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

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