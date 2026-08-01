Bianca Roman, ispita de la Insula Iubirii, și-a schimbat radical viața. Cum arată și cu ce se ocupă în 2026

Bianca Roman, una dintre figurile care au atras atenția publicului încă din primul sezon al emisiunii Insula Iubirii, rămâne și astăzi un nume prezent în spațiul monden, deși a ales să fie mult mai rezervată în privința aparițiilor sale. La 11 ani de la debutul pe TV, poveștile ei de viață și schimbările personale au continuat să stârnească interes.

În ultimul deceniu, Bianca Roman a trecut printr-o transformare vizibilă. Dacă în 2015 era cunoscută pentru stilul provocator și părul roșcat, astăzi apare complet schimbată: blondă, cu o siluetă atent întreținută și cu un stil de viață orientat spre afaceri și familie. La doar 23 de ani administra deja un club în Brașov, iar în perioada pandemiei și-a extins activitatea deschizând un salon de înfrumusețare.

Ce mai face Bianca Roman de la Insula Iubirii

În 2019, odată cu schimbările din viața personală, Bianca a decis să intre în politică, motivată de dorința de a construi un viitor stabil pentru copilul ei. S-a alăturat partidului condus de Victor Ponta și, pentru o perioadă, a avut o relație cu un consilier local PMP din Brașov. La vremea respectivă, explica public decizia de a se implica politic:

„După ce am devenit mamă m-am hotărât să intru în politică pentru că înainte de lucrul acesta nu mi s-a părut atât de important, nu am dat atât de multă importanță unui vot. Având în vedere că am un copil și am mai multă responsabilitate acum, îmi dau seama cât de important este un vot. Vreau să-i ofer un viitor frumos copilului meu și am încredere în domnul președinte Ponta. Suntem la început de drum. Dintre toți politicienii pe care eu îi cunosc și atâta politică cât știu eu, mi se pare că domnul Ponta este un om cu picioarele pe pământ. Faptul că domnia lui și-a dat demisia când a fost cazul Colectiv mi s-a părut un lucru demn, ceea ce nimeni n-a făcut”.

Transformare radicală, carieră nouă și un secret de familie

Pe plan sentimental, Bianca trăiește o relație cu artistul Marian Răducan, cunoscut în mediul evenimentelor private sub numele de „Fulgerică”. Fosta ispită își exprimă deschis sentimentele, iar declarațiile ei publice sunt adesea emoționale:

„Îl vedeți? Este omul meu, din 8 miliarde de oameni pe planetă, el e omul meu, îl iubesc și îl respect pentru tot ce înseamnă el ca iubit, ca tată, ca artist și mai ales ca om! Nimeni nu e perfect, nici măcar eu, însă el se apropie de perfecțiune, prin calitățile pe care le are și felul lui de a mă iubi și respecta și nu l-aș schimba vreodată în viața asta cu nimeni, pentru nimic în lume!”.

Bianca Roman a vorbit în trecut și despre faptul că are o fetiță pe care a ales să o crească singură, fără ca tatăl să știe de existența ei timp de patru ani. În 2021, povestea public:

„După 4 ani de zile, acum două luni i-am spus și tatălui că are un copil. Sunt atât de egoistă, încât am vrut să o păstrez doar pentru mine. N-am avut o relație de dragoste, s-a întâmplat. Eu știind că nu pot să fac copii, am zis dă-i înainte cu tupeu, m-am trezit însărcinată și am decis să-l păstrez. Acum câteva luni i-am spus și tatălui că are copil”.

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