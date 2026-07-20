Nu e o glumă! Serghei Mizil, la un pas să ajungă pe Only Fans: ”I-am zis Ralucăi Bădulescu”

Serghei Mizil a fost invitat la Dan Capatos Show și a vorbit deschis despre Raluca Bădulescu, cu care a împărțit experiențe intense în contextul Asia Express, chiar dacă nu au fost în aceeași echipă.

Serghei Mizil a explicat că Raluca Bădulescu este genul de persoană care poate crea situații imprevizibile, atât în reality-show, cât și în platou. Fostul concurent de la Asia Express a povestit și o întâmplare din avion, relatată în stilul lui direct, fără menajamente.

„Nu ți-am spus ce i-am făcut? În avion, când voia să facem OnlyFans. Și-am păcălit-o să facem în avion.”

Dan Capatos a intervenit:

„În budă? Și-ar fi vrut?”

Iar Serghei Mizil a confirmat:

„Păi ea mă-nnebunea. E tovarăşa și mea bună rău de tot.”

Dincolo de glume, Serghei Mizil și Dan Capatos au rememorat și un episod recent din platou:

„A fost joi aici, sau miercuri, a ratat intrarea, n-a mai știut să intre. Am zis să o filmăm ca pe o divă. Și a mers, a mers, a mers. S-a dus la bucătărie.”

Serghei Mizil, despre energia Ralucăi

Serghei Mizil a explicat că știe cum să o liniștească pe Raluca Bădulescu, așa cum a făcut și în Asia Express, unde au trecut prin probe, stres și oboseală, chiar dacă nu au fost parteneri de echipă.

„Eu am potolit-o, nu ţi-am zis? I-am zis ne dezbărcăm, ne aruncăm şi ne dă afară. Uită-te la filmare că se vede cum îmi zice.”

De asemenea, Serghei a subliniat că Raluca Bădulescu este un om bun, dar extrem de energic, iar asta se vede în orice context, fie în reality-show, fie în platou.

În a doua parte a discuției, Dan Capatos l-a întrebat pe Serghei Mizil dacă pleacă undeva vara aceasta, iar răspunsul a venit imediat:

„Nu, până nu să termină, până nu închid ai mei acolo șprițurile, stau pe aici. Și după aceea plec. În septembrie.”

Destinația rămâne aceeași: Grecia.

„Eu merg o dată de două, trei ori pe an în Grecia.”

Când a fost întrebat cine organizează vacanțele, Serghei Mizil a spus clar:

„Cora, păi cine? Eu beau și în Grecia și aici. Adică nu e complicat. Ea alege, ea are anumite hoteluri. Le ia din timp. Să fie hotelul bun. Eu merg în Salonic. Vreau să-mi iau şi casă.”

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