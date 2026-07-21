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Moment sfâșietor după finala Cupei Mondiale. Lionel Scaloni a plâns și a vorbit despre plecarea de la naționala Argentinei

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 08:30
Moment sfâșietor după finala Cupei Mondiale. Lionel Scaloni a plâns și a vorbit despre plecarea de la naționala Argentinei
Antrenorul Argentinei nu și-a stăpânit lacrimile, sursa-colaj CANCAN.RO
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Lionel Scaloni nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026. Cu ochii în lacrimi, selecționerul campioanei mondiale en titre a recunoscut că nu știe dacă va continua pe banca naționalei și a mărturisit că îi este greu să creadă că va mai putea construi o generație capabilă să ajungă din nou într-o finală mondială.

Scaloni nu știe dacă va continua pe banca Argentinei

După ce Argentina a ratat șansa de a deveni prima echipă care își apără titlul mondial după performanța Braziliei din perioada 1958-1962, Lionel Scaloni a recunoscut că nu este sigur ce va urma în cariera sa.

Antrenorul în vârstă de 48 de ani a preluat naționala Argentinei după eliminarea de la Cupa Mondială din 2018, când echipa a părăsit competiția încă din optimile de finală. La acel moment, numirea sa a fost privită cu scepticism, din cauza experienței reduse ca antrenor principal.

Contractul expiră în decembrie

Scaloni a declarat că va discuta cu președintele Federației Argentiniene de Fotbal înainte de a lua o decizie privind viitorul său.

„Voi vorbi cu președintele federației. Am o idee despre ceea ce aș vrea să fac. Îmi voi duce contractul până la capăt și simt că am nevoie de timp să mă gândesc, pentru că nu știu dacă se mai poate realiza ceva atât de mare și poate că trebuie să discutăm despre acest lucru.”

Tehnicianul le-a mulțumit oficialilor federației pentru încrederea acordată.

„Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a oferit șansa de a ocupa acest post. La acel moment era locul de vis pentru oricine. Noi am încercat până în ultima clipă să dăm tot ce am avut mai bun, atât stafful, cât și jucătorii. Cred că este normal să îmi acord acest timp pentru a reflecta.”

Cel mai de succes selecționer din istoria Argentinei

Dacă va decide să plece la expirarea contractului, în luna decembrie, Lionel Scaloni va lăsa în urmă cel mai impresionant palmares din istoria echipei naționale a Argentinei.

Sub conducerea sa, Argentina a câștigat Cupa Mondială din 2022, Copa America în 2021 și 2024 și a disputat încă o finală mondială, în 2026.

Scaloni este doar al doilea selecționer argentinian care a dus naționala în două finale consecutive de Campionat Mondial, după Carlos Bilardo.

O nouă generație pentru Argentina

În cazul în care va continua pe banca tehnică, Scaloni este conștient că echipa va trece printr-un amplu proces de schimbare.

Lionel Messi are acum 39 de ani și, deși a avut un turneu remarcabil, cu opt goluri și patru pase decisive, participarea sa la Cupa Mondială din 2030 pare puțin probabilă.

Opt dintre titularii Argentinei au început atât finala din 2022, cât și pe cea din 2026, iar lotul va suferi aproape sigur modificări importante în următorii ani.

„Este foarte greu să reconstruiești un grup ca acesta”

Vizibil emoționat, Scaloni și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul conferinței de presă.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată, nici eu, nici membrii staffului meu, că vom ajunge aici. Ca să continui, ai nevoie de foarte multe lucruri, mai ales să îți resetezi mintea. Este foarte greu să construiești din nou un grup ca acesta. Este cu adevărat dureros. Îmi pare foarte rău.”

La finalul declarațiilor, selecționerul a părăsit sala de conferințe în aplauzele jurnaliștilor prezenți.

Scaloni: „Spania a meritat victoria”

În ciuda dezamăgirii, Lionel Scaloni a recunoscut că Spania a fost echipa mai bună în finala câștigată cu 1-0, prin golul marcat de Ferran Torres în minutul 106.

„Suntem extrem de recunoscători tuturor suporterilor noștri, tuturor celor care ne-au transmis energia de care aveam nevoie. Am luptat până la capăt într-un meci foarte echilibrat, dar nu a fost să fie. Ei au meritat victoria. Aceasta este realitatea și trebuie să o acceptăm. Am fost foarte aproape. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei și tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem într-o nouă finală de Cupă Mondială.”

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