Bianca Drăgușanu și-a micșorat urechiile! Nu renunță la operații nici în ruptul capului: „Am făcut-o și pe asta”

Bianca Drăgușanu (44 de ani) a mai bifat o transformare! Vedeta a ajuns din nou pe mâna medicului estetician și și-a schimbat unul dintre detaliile care o nemulțumeau de ani buni. Ea și-a anunțat fanii că și-a micșorat urechiile și că este foarte mulțumită de rezultat.

Bianca Drăgușanu nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru medicina estetică, iar de această dată a decis că este momentul să rezolve un complex pe care îl avea de mult timp. Vedeta a apelat la o otoplastie, intervenție prin care urechile au fost remodelate.

Bianca Drăgușanu și-a micșorat urechiile!

Cu capul bandajat și prezentă la schimbarea pansamentelor, Bianca le-a povestit fanilor că primele 48 de ore au fost cele mai dificile, însă starea ei s-a îmbunătățit rapid. Iubita lui Gabi Bădălău va purta un bandaj compresiv aproximativ zece zile, până când rezultatul intervenției se va stabiliza complet.

De-a lungul anilor, Bianca a povestit fără rețineri despre operațiile estetice pe care și le-a făcut și a explicat că fiecare decizie este luată după multe documentări și discuții cu medicii. De această dată, Bianca este convinsă că intervenția a meritat și că a reușit să elimine un detaliu care îi crea un disconfort estetic.

„Am făcut-o și pe asta”, a transmis Bianca Drăgușanu după intervenție.

Internauții i-au trimis sute de mesaje de încurajare și i-au urat recuperare rapidă, în timp ce vedeta le-a dat de înțeles că totul decurge conform planului.

Are deja în plan alte două operații

Chiar dacă abia a ieșit din sala de operație, Bianca a spus că lista schimbărilor nu s-a încheiat. Vedeta are în plan un lifting facial endoscopic, procedură care presupune repoziționarea țesuturilor feței prin incizii ascunse în zona scalpului.

Pe lângă această intervenție, iubita lui Bădălău ia în calcul și o operație de micșorare a sânilor. Ea a spus că gusturile și preferințele sale estetice s-au schimbat în ultimii ani și că acum își dorește un aspect cât mai natural și armonios.

Bianca Drăgușanu a declarat în repetate rânduri că nu regretă intervențiile estetice făcute de-a lungul timpului și consideră că fiecare persoană are dreptul să decidă ce schimbări își dorește pentru propriul corp.

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