Gestul neașteptat făcut de Lamine Yamal față de Regele Spaniei. Imaginile s-au viralizat!

Victoria istorică a Spaniei la Cupa Mondială a fost marcată luni printr-o ceremonie oficială la Palatul Zarzuela, unde familia regală i‑a primit pe proaspătii campioni mondiali. Evenimentul a devenit rapid subiect de discuție online, după ce un gest spontan al lui Lamine Yamal a atras atenția publicului.

Întreaga delegație a fost felicitată de regele Felipe al VI‑lea, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofia, în cadrul unei recepții dedicate triumfului obținut în finala Cupei Mondiale din 2026, câștigată cu 1‑0 în fața Argentinei, după prelungiri. Ceremonia a inclus saluturile oficiale, discuții scurte cu jucătorii și stafful tehnic, precum și fotografia de grup care marchează al doilea titlu mondial din istoria selecționatei masculine.

Regele Spaniei, surprins de Lamine Yamal

Momentul care a captat atenția internauților a apărut în timpul salutului individual al fotbaliștilor. Majoritatea au urmat protocolul obișnuit, limitându‑se la o strângere de mână și câteva cuvinte. Lamine Yamal, însă, a ieșit din tipar. După ce a dat mâna cu regele Felipe al VI‑lea, atacantul Barcelonei l‑a îmbrățișat scurt, într‑un gest natural și cald, care a contrastat cu formalitatea celorlalți jucători. Imaginile au circulat rapid pe rețelele de socializare, unde au fost intens comentate.

Gestul a fost apreciat tocmai pentru naturalețea lui. Lamine Yamal, cunoscut pentru relaxarea și încrederea cu care evoluează pe teren, a părut la fel de degajat și în fața șefului statului. În loc să fie copleșit de solemnitatea momentului, tânărul fotbalist s‑a bucurat sincer de întâlnirea cu familia regală, într‑unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

Momentul a fost filmat și a devenit viral în câteva ore

Reacțiile fanilor au fost în mare parte pozitive. Mulți au descris gestul ca fiind autentic și emoționant, lăudându‑l pe Yamal pentru spontaneitate. Alții au glumit că atacantul l‑a salutat pe rege la fel cum ar îmbrățișa un coleg după marcarea unui gol.

Recepția de la Palatul Zarzuela este una dintre cele mai înalte forme de recunoaștere oferite sportivilor spanioli. După finala dramatică în care Ferran Torres a înscris golul decisiv în minutul 106, întâlnirea cu familia regală a devenit momentul oficial care a încununat succesul unei competiții urmărite cu sufletul la gură de întreaga țară. Jucătorii au apărut în ținute elegante, într‑un cadru diferit de cel al terenului, celebrând alături de suporterii care au urmărit imaginile din palat.

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