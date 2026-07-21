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Mișcarea religioasă controversată care a stârnit panică în București. Fiul celebrei astroloage, ademenit de adepții sectei „God The Mother”: “Este îngrijorător!”

De: Carmen Gone 21/07/2026 | 19:01
Mișcarea religioasă controversată care a stârnit panică în București. Fiul celebrei astroloage, ademenit de adepții sectei „God The Mother”: “Este îngrijorător!”
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Bucureștiul pare să fi devenit noul teren de recrutare pentru o mișcare religioasă controversată, iar poveștile apărute în ultimele zile pe TikTok au stârnit un val de îngrijorare. Mai multe tinere susțin că au fost abordate în plină zi de persoane de origine asiatică, despre care spun că le-au vorbit insistent despre „God The Mother” („Dumnezeu Mama”) și au încercat să le convingă să participe la întâlniri religioase, dar și să se boteze pentru a doua oară. CANCAN.RO îți spune tot ce trebuie să știi despre gruparea înfiorătoare care a ajuns și în România.

În ultimele zile, zeci de videoclipuri au apărut pe TikTok, unde tinere din București povestesc experiențe uluitoare, aproape identice. Totul începe aparent nevinovat. O persoană necunoscută le oprește pe stradă, intră în vorbă cu ele și le adresează câteva întrebări banale. Discuția capătă însă rapid o altă direcție.

Recrutorii vorbesc despre existența unei figuri divine feminine și despre ceea ce ei numesc „Dumnezeu Mama”/ sursa: latterdaysaintmag
Recrutorii vorbesc despre existența unei figuri divine feminine și despre ceea ce ei numesc „Dumnezeu Mama”/ sursa: latterdaysaintmag

Tânăra abordată de noua sectă: „Eram foarte panicată!”

Potrivit tinerelor, recrutorii încep să vorbească despre Biblie, despre existența unei figuri divine feminine și despre ceea ce ei numesc „Dumnezeu Mama”. În unele cazuri, fetele spun că li s-au cerut datele de contact și au fost invitate la întâlniri organizate de biserica de care aparțin acest cult.

Eu am pățit chestia asta la Universitate. Vine la tine o fată din Coreea și, într-o română puțin stâlcită, te întreabă dacă ai auzit de „Dumnezeu Mama”. Evident, îi spui că nu. Fata avea o cărticică la ea și, dacă decizi să stai de vorbă cu ea, începe să-ți explice ce înseamnă „Dumnezeu Mama” și tot felul de lucruri. Eu am fost la școală catolică și mi-a arătat niște versete din Biblie. Știam sigur că acele versete nu erau prezentate corect, pentru că am studiat Biblia. Am făcut studiu biblic, mergeam foarte des la Biserică și aveam chiar Biserică în curtea școlii. Tipa a început să-mi vorbească despre „God the Mother”, adică „Dumnezeu Mama” , a povestit o tânără pe TikTok.

O altă fată povestește modul prin care a fost ademenită. Tinerei i s-a cerut ajutorul cu lucrarea de licență a asiaticelor care predinteau că studiau Teologia și au invitat-o pe aceasta la sediul lor. Ajunsă acolo a început o adevărată prezentare despre acest cult. La final, după zeci de minute, fata a fost obligată să semneze câteva documente prin care era de acord să se boteze a doua oară.

Le-am spus că nu știu. Au început să insiste din ce în ce mai mult. Între timp observasem că se strânseseră mai mulți oameni prin clădire și erau mai ales bărbați. Asta m-a speriat puțin. Unii stăteau chiar pe lângă ușă și, la un moment dat, am început să mă gândesc că poate nici nu mai am cum să ies. Eram foarte panicată… Atunci am întrebat: „Ce trebuie să fac?”. Mi-au răspuns: „Nu trebuie să faci nimic. Doar semnează aici.” Mi-au întins o foaie să o semnez și mi-au spus: „După aceea te botezăm.” Eu m-am gândit că probabil o să spună o rugăciune sau ceva simbolic și gata. Așa că, doar ca să scap de acolo, am semnat hârtia. În momentul acela toți au devenit foarte fericiți că am ales, chipurile, să mă alătur comunității și să mă botez. Au început să-mi spună „Sister”, că voi face parte din familie și că sunt foarte entuziasmați., a spus o altă tânără pe TikTok.

Pe lângă fetele care povestesc întâmplarea cutremurătoare pe TikTok, se află și fiul astrologului Sanda Ionescu, în vârstă de 16 ani. Astrologul a povestit pentru CANCAN.RO că fiul ei a iești cu prietenii după școală și a fost abordat de o persoană asociată acestei secte, însă băiatul le-a spus imediat părinților. Datorită comunicării din familie, situația nu a avut urmări, dar Sanda Ionescu își exprimă îngrijorarea și spune că astfel de grupări profită de vulnerabilitatea altor copii.

Fiul meu nu a căzut în capcană! El are cultură, are părinți cu care comunică și a vorbit și cu mine, și cu Florin. I-am spus, dacă îți mai dă vreun mesaj, îmi spui și vorbesc cu el, îl punct la punct în două secunde. Am văzut că a luat amploare această sectă! Este îngrijorător! Mă bucur că trageți un semnal de alarmă. Copilul meu vine la noi, dar gândiți-vă că sunt alți copi care nu vorbesc cu părinții lor și cad în capcană. Mai ales fetele, ele sunt cele mai vulnerabile!, a declarat Sanda Ionescu pentru CANCAN.RO

Zahng Gil-jah, femeia din Coreea de Sud pe care o consideră manifestarea pământească a Mamei Cerești
Zahng Gil-jah, femeia din Coreea de Sud pe care o consideră manifestarea pământească a Mamei Cerești

Ce este mișcarea „God The Mother”?

Mișcarea este asociată cu World Mission Society Church of God, o organizație religioasă înființată în Coreea de Sud. Organizația îl consideră pe fondatorul său, Ahn Sahng-hong, drept a doua venire a lui Hristos. Potrivit învățăturilor promovate de această biserică, pe lângă Dumnezeu Tatăl , există și o figură spirituală feminină, numită „Dumnezeu Mama” sau „Heavenly Mother”. Adepții identifică această figură cu Zahng Gil-jah, o femeie din Coreea de Sud pe care o consideră manifestarea pământească a Mamei Cerești. De-a lungul anilor, organizația s-a extins în numeroase țări și susține că desfășoară activități religioase și de voluntariat.

Organizația este controversată, fiind acuzată de foști membri și de unele organizații că folosește metode de recrutare insistente, în special în rândul tinerilor, și că exercită presiuni asupra membrilor. Reprezentanții grupării resping aceste acuzații și susțin că desfășoară exclusiv activități religioase și de voluntariat.

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