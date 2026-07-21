Emily Burghelea, primele declarații după scandalul izbucnit în jurul aplicației sale de fitness! Cum se apără influencerița: „Toată povestea asta este o porcărie”

Emily Burghelea este implicată într-un scandal care a izbucnit la patru luni după ce și-a lansat o aplicație de fitness. Influencerița este acuzată de o altă persoană că ar fi folosit pentru programul său o denumire care îi aparținea deja acesteia. Totodată, i se reproșează că promovează acest concept fără să dețină un atestat oficial de instructor de fitness sau de antrenor personal. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a răspuns acuzațiilor și a dezvăluit ce se află, de fapt, în spatele întregului conflict.

La doar patru luni după ce și-a lansat aplicația de fitness EmilyFIT, proiect pe care l-a prezentat drept un ecosistem dedicat femeilor ce își doresc un stil de viață sănătos, Emily Burghelea se află în centrul unui scandal care ia amploare în online. Au apărut acuzații privind dreptul de folosire a numelui „Emily Fit”, dar și informații potrivit cărora aplicația ar fi fost eliminată din Google Play. Mai mult, în spațiul public au fost ridicate semne de întrebare și cu privire la pregătirea profesională a vedetei în domeniul fitnessului.

Emily Burghelea: Ei au făcut o întreagă poveste din asta.

Contactată de CANCAN.RO, Emily a răspuns tuturor acuzațiilor care i s-au adus și a clarififcat faptul că în spatele programelor sunt specialiști pregătiți care să îndrume și să ofere asistență personalizată pentru fiecare utilizator. Întrebată dacă poate dovedi că brandul îi aparține, Emily Burghelea spune că deține toate actele necesare și insistă că aplicația este perfect funcțională.

Emily Burghelea: Aplicația merge în continuare, e o mizerie ce se spune, nu are nicio legătură cu realitatea. E bună și complet funcțională. Se poate descărca imediat, totul este în regulă. Dacă fetele au abonament, merge, nu este nicio problemă. Ca să-ți explic, în momentul în care am ales numele, eu sunt Emily și mi s-a părut potrivit „Emily Fit”. Am verificat la OSIM dacă este disponibil și era disponibil. Avem toate actele, totul este în curs. Doar că durează aproximativ 12 luni până se finalizează procedura. Așa durează pentru oricine. Între timp, numele este rezervat, pentru că acolo funcționează principiul „primul venit, primul servit”. Toată povestea asta este o porcărie. Într-adevăr, am căutat pe Instagram și am văzut mai multe conturi cu numele acesta. Emily sunt multe, iar „Fit” la fel. Sunt fete care folosesc acest nume. Una dintre ele, după ce a văzut că noi dezvoltăm foarte mult brandul Emily Fit și că totul merge foarte bine, a început scandalul. Eu am avut prima acest nume. Ea avea doar un cont de Instagram, ceea ce nu înseamnă un brand.

CANCAN.RO: Deci brandul tău este înregistrat.

Emily Burghelea: Da, este înregistrat. Ei au făcut o întreagă poveste din asta. Am văzut și eu toate chestiile acelea. Sunt un bullshit total.

CANCAN.RO: Și am înțeles că nu ai calificare ca antrenor.

Emily Burghelea: Păi eu nu sunt antrenor. În aplicația mea avem specialiști. Lucrăm cu un antrenor de fitness, antrenorul meu de când eram mică. Lucrăm cu specialiști în nutriție și cu o profesionistă care m-a ajutat să trec peste accident. Este profesoară de programare neurolingvistică și este acreditată în America. Avem oameni foarte bine pregătiți.

În momentul acesta, aștept răspunsul de la Google la o solicitare. Ei au făcut o cerere și au spus că ei sunt Emily Fit. Google analizează situația, dar răspund foarte greu. Aplicația s-a lansat mai întâi pe App Store, iar până a răspuns Google au trecut aproximativ două săptămâni până am lansat-o și pe Google Play. Acum le-am trimis și noi cererea și așteptăm să vedem ce se întâmplă.

Practic, după ce noi am înregistrat numele, această fată, pe care o cheamă tot Emily, din câte înțeleg, sau Emilia, a început să susțină că ea este Emily Fit. Am evitat complet să răspund public. Le-am lăsat doar un mesaj pe Instagram, de pe contul companiei, în care le-am explicat situația din punctul nostru de vedere. Atât. Am vrut să evit orice reacție publică, deși am dreptate, pentru că știu că exact asta își doresc: scandal.

CANCAN.RO: Cum poți dovedi că numele este al tău?

Emily Burghelea: Este domeniul nostru. Avem toate site-urile, avem absolut tot ce ține de acest brand. Avem înregistrarea la OSIM. Este o absurditate completă. Repet, aplicația funcționează. Se poate descărca și pe Apple, și pe Google. Totul este în regulă.

CANCAN.RO: Ei spuneau că aplicația nu mai funcționează.

Emily Burghelea: Da, asta s-a spus. Dar totul este foarte bine. Nu avem nicio utilizatoare care să spună că există probleme. Dacă s-ar fi întâmplat ceva cu aplicația, ar fi fost imediat reacții pe Instagram și peste tot. Eu sunt o persoană foarte puțin conflictuală și foarte corectă. Chiar nu am cum să procedez altfel.

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