Ce o face pe Gabriela Szabó să-și piardă cumpătul: “În astfel de momente, apare acea latură impulsivă a mea”

La 12 ani a fost descoperită la un cros. A devenit cea mai bună atletă a lumii, de 7 ori campionă mondială, recunoaște că a fost o fetiță ambițioasă și energică. Copilăria, adolescența și tinerețea au ținut-o mereu pe podium, muncind enorm, dar nu consideră, vreodată, că există un preț al succesului pe care a trebuit să-l plătească. Gabriela Szabó mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că scandalul de la CSM a fost „o lecție importantă de viață” și se felicită pentru faptul că a luptat pentru adevăr. A învățat adevărata față a oamenilor, din nou și a realizat că atunci „când nu mai servești anumitor interese, devii incomod”.

Cea mai bună atletă a lumii vorbește, sincer, despre cel mai mare defect al ei, în ce proiect este implicată în prezent și ne spune cum a depășit cele mai grele momente din viața ei. Gabriela Szabó, 10 ani la rând desemnată cea mai bună atletă a României dezvăluie că cel mai tare se enervează atunci când cineva încearcă să o manipuleze și să o mintă. În exclusivitate aflăm unde va pleca, alături de soțul ei, în vacanță și că „viața trebuie trăită, nu doar muncită”.

CANCAN.RO: Cum era Gabriela la 12 ani, când a a fost remarcată la un cros și cum este azi, la 50 de ani, după atât de multă experiență?

Gabriela Szabó: Eram o fetiță extrem de ambițioasă, plină de energie, iar aceste calități mă caracterizează și astăzi. Încă de mică îmi doream foarte mult să reușesc și eram hotărâtă să-mi ating obiectivele. Astăzi, la 50 de ani, nici măcar nu mi-aș fi putut imagina tot ceea ce am realizat de-a lungul vieții. Sunt mândră atât de performanțele obținute în cariera sportivă, cât și de reușitele pe care le-am avut după ce am încheiat activitatea competițională.

CANCAN.RO: Ce ai câștigat și ce simți că ai pierdut în toți acești ani?

Gabriela Szabó: Cred că adevărata valoare a vieții nu stă în bilanțul victoriilor sau al eșecurilor, ci în modul în care alegem să trăim, să învățăm și să evoluăm din tot ceea ce ni se întâmplă.

CANCAN.RO: Când te privești în oglindă, dimineață, pe CINE vezi?

Gabriela Szabó: Văd o femeie la fel de puternică, determinată și recunoscătoare pentru tot ceea ce a realizat, dar care privește înainte cu aceeași ambiție și dorință de a construi, de a inspira și de a lăsa ceva valoros în urma sa.

Gabriela Szabó nu regreta nimic: „Nu consider că am pierdut ceva pe acest drum”

CANCAN.RO: De 7 ori campioană mondială, enorm de multă muncă. Sincer, a existat un preț al succesului pe care ai fost nevoită să îl plătești?

Gabriela Szabó: Palmaresul meu sportiv este unul impresionant. Chiar și astăzi mă impresionează atunci când îl privesc și realizez drumul pe care l-am parcurs. Am practicat sportul cu multă pasiune, disciplină și determinare, iar dacă nu m-aș fi implicat atât de mult, cu siguranță nu aș fi devenit femeia care sunt astăzi. Nu consider că am pierdut ceva pe acest drum. Dimpotrivă, am câștigat enorm: experiențe de neuitat, lecții valoroase, încredere în propriile forțe, perseverență și puterea de a merge mai departe indiferent de obstacole. Tot ceea ce sunt astăzi se datorează, în mare măsură, acestui minunat sport pe care l-am practicat și care m-a format atât ca sportivă, cât și ca om.

Înțelepciunea unui multiplu campion mondial: „Adversarul așteaptă întotdeauna momentul în care greșești”

CANCAN.RO: Când, profesional vorbind, te-ai simțit de neînvins? Și când te-ai simțit cea mai vulnerabilă?

Gabriela Szabó: După încheierea carierei sportive, am trăit numeroase experiențe, unele frumoase, altele mai puțin plăcute. Fiecare dintre ele m-a ajutat să învăț, să mă adaptez. Sportul m-a învățat că adversarul așteaptă întotdeauna momentul în care greșești și că este important să nu îți expui toate vulnerabilitățile. Da, am fost vulnerabilă de multe ori, însă tocmai această latură a mea m-a făcut să lupt cu și mai multă forțā si curaj pentru ceea ce consider drept și corect.

În jurul nostru există mulți oameni care așteaptă să ne descopere punctele slabe. Însă depinde de fiecare dintre noi câtă putere le oferim asupra vieții noastre. Vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o parte a naturii umane. Ceea ce contează cu adevărat este capacitatea de a ne ridica, de a merge înainte.

Gabriela Szabó este sinceră: „Eu am avut norocul să trăiesc această experiență”

CANCAN.RO: După atâția ani de carieră vreau să știu dacă există prietenii adevărate în această branșă, sau invidiile și orgoliile sunt prea mari?

Gabriela Szabó: Nu știu dacă în sporturile individuale se pot lega întotdeauna prietenii pentru o viață întreagă, însă eu am avut norocul să trăiesc această experiență. Cu fostele mele colege de grupă de la Bistrița am rămas prietene, chiar dacă nu ne vedem în fiecare zi și viețile noastre au urmat drumuri diferite. Timpul și distanța nu au reușit să slăbească legătura dintre noi. De fiecare dată când ne revedem, este ca și cum nu ne-am fi despărțit niciodată. Ne leagă amintiri, emoții și experiențe pe care doar noi le înțelegem cu adevărat, pentru că le-am trăit împreună.

Am văzut și foste sportive care, în perioada competițiilor, păreau rivale de neîmpăcat, iar astăzi apar împreună în fotografii și se numesc prietene. Poate că și astfel de prietenii există. Eu cred că adevăratele legături se construiesc în timp, prin respect, sinceritate și prin experiențele împărtășite de-a lungul anilor. Mai cred și că cele mai autentice prietenii sunt cele legate în copilărie, într-o perioadă în care nu existau interese, calcule sau beneficii ascunse. Eram doar copii care împărtășeau aceleași vise, aceleași emoții și aceeași bucurie de a fi împreună.

CANCAN.RO: Cea mai mare calitate pe care o ai? Dar cel mai mare defect?

Gabriela Szabó: Nu știu care este cea mai mare calitate a mea, însă cred că unul dintre cele mai mari defecte este tendința de a căuta mereu perfecțiunea. Îmi doresc ca lucrurile să fie făcute cât mai bine, să nu las nimic la voia întâmplării și să mă ridic întotdeauna la cele mai înalte standarde. Cu timpul, am înțeles însă că perfecțiunea nu există. Oricât ne-am strădui, întotdeauna va mai fi ceva de îmbunătățit, ceva de învățat.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Gabriela Szabó: Am avut și momente dificile în viață, momente care m-au pus la încercare și care nu au fost ușor de depășit. Însă sportul m-a învățat una dintre cele mai importante lecții: calmul și răbdarea fac întotdeauna diferența. Am învățat să nu mai reacționez la primul impuls, chiar dacă, uneori, această tendință există încă. Prefer să las lucrurile să se așeze, să analizez situația cu luciditate și abia apoi să iau o decizie sau să reacționez. De multe ori, timpul oferă răspunsuri pe care emoțiile de moment nu ne permit să le vedem.

Astăzi știu că puterea nu stă în reacțiile rapide, ci în capacitatea de a rămâne echilibrată atunci când totul pare dificil. Răbdarea mi-a oferit claritate, iar calmul m-a ajutat să trec peste obstacole și să găsesc cele mai bune soluții, atât în sport, cât și în viață. Am înțeles și că, în momentele în care simți că ai ajuns la pământ, când totul pare să se prăbușească în jurul tău, foarte puțini oameni rămân cu adevărat alături de tine. În acele clipe, cea mai importantă resursă este propria ta putere interioară.

Gabriela Szabó recunoaște: „Mă enervez atunci când simt că cineva încearcă să mă manipuleze sau să mă mintă”

CANCAN.RO: Pari o femeie foarte calmă. Te enervezi vreodată?

Gabriela Szabó: Da, sunt o fire calmă și echilibrată, însă am și momente de nervozitate. Ca orice om, am limitele mele și există situații care mă afectează profund. Mă enervez atunci când simt că cineva încearcă să mă manipuleze sau să mă mintă. Respect sinceritatea și corectitudinea, iar lipsa lor îmi provoacă o reacție puternică. În astfel de momente, apare acea latură impulsivă a mea, pe care cred că am dezvoltat-o și prin sportul de performanță, unde reacțiile rapide, spiritul competitiv și dorința de a lupta pentru ceea ce este drept făceau parte din viața de zi cu zi.

Cu timpul, am învățat să îmi controlez mai bine emoțiile și să nu reacționez imediat. Totuși, atunci când este vorba despre minciună, lipsă de respect sau manipulare, îmi este greu să rămân indiferentă. Consider că încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor, iar relațiile autentice nu pot exista fără sinceritate.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

Gabriela Szabó: Nu privesc înapoi cu regret, pentru că fiecare alegere, fiecare succes și fiecare obstacol au avut un rol în drumul meu. Chiar și greșelile au fost necesare, deoarece m-au ajutat să înțeleg mai bine viața, oamenii și pe mine însămi. Astăzi îmi asum cu recunoștință întregul meu parcurs. Sunt împăcată cu trecutul meu și mândră de tot ceea ce am trăit, pentru că fiecare experiență m-a ajutat să devin femeia puternică, echilibrată și determinată care sunt acum.

Scandalul CSM: „Privesc acea perioadă ca pe o lecție importantă de viață”

CANCAN.RO: Anul trecut ai demisionat din funcția de șef al CSM București. A fost o perioadă grea, urâtă, pe care ai traversat-o cu fruntea sus.

Gabriela Szabó: Am acceptat cu mare bucurie provocarea de a coordona CSM București. A fost o perioadă frumoasă și intensă, în care am avut ocazia să mă implic, să construiesc și să contribui la dezvoltarea unui proiect în care am crezut cu adevărat. Lucrurile s-au schimbat însă odată cu schimbarea conducerii de la Primărie. Atunci au început tensiunile și dificultățile generate de factori care aveau mai puțin de-a face cu performanța și mai mult cu interesele politice. La acel moment nu am înțeles pe deplin ce se întâmplă, însă, în timp, am reușit să văd lucrurile mai clar.

Privesc acea perioadă ca pe o lecție importantă de viață. Sunt mândră că am avut curajul să lupt pentru adevăr, pentru drepturile mele și pentru valorile în care cred. Am ales să îmi apăr demnitatea și onoarea prin mijloace legale, iar faptul că am reușit să îmi recâștig respectul și să demonstrez adevărul reprezintă una dintre victoriile importante ale vieții mele. Au existat oameni care au încercat să îmi afecteze reputația și să îmi minimalizeze munca, însă aceste experiențe nu m-au învins. Dimpotrivă, m-au făcut mai puternică și mi-au confirmat că integritatea, perseverența și curajul sunt valori care merită apărate, indiferent de obstacole.

CANCAN.RO: Ce faci, de când ai demisionat? Lucrurile s-au liniștit?

Gabriela Szabó: După perioada petrecută la CSM București, am simțit nevoia să mă opresc pentru o vreme, să reflectez și să îmi reevaluez obiectivele profesionale și personale. A fost un moment important de analiză și de redefinire a direcției pe care îmi doream să o urmez. Ca de fiecare dată în viață, am găsit puterea să mă reinventez. Astăzi activez în mediul academic, un domeniu care îmi oferă numeroase provocări și satisfacții profesionale. Sunt implicată în proiecte de cercetare în domeniul sportului, iar contribuția la dezvoltarea cunoașterii și la formarea noilor generații îmi aduce o mare împlinire.

Împreună cu colegii mei, am pus bazele laboratoratorului de explorări funcționale, din cadrul Centrului Avansat de Cercetari Medicale şi Farmaceutice din Tg. Mureş, un proiect în care am investit multă energie. Pot spune cu mândrie că, în acest moment, este unul dintre cele mai valoroase laboratoare din România, atât din perspectiva dotărilor și a tehnologiei de care dispune, cât mai ales din perspectiva resursei umane. Dincolo de aparatură și performanță, adevărata valoare a acestui laborator este reprezentată de oamenii care lucrează aici: profesioniști dedicați, competenți și pasionați, care contribuie zi de zi la dezvoltarea cercetării și a performanței sportive.

Gabriela Szabó a mers mai departe: „Când nu mai servești anumitor interese, devii incomod”

CANCAN.RO: Cea mai bună atletă a lumii…și, totuși, ai fost în mijlocul unui scandal absurd. Cum ai reușit să reziști?

Gabriela Szabó: În viața de zi cu zi, adevărul este că nu multor oameni le pasă cu adevărat cine ești. Dincolo de aplauze, titluri și rezultate, fiecare își vede de propriile interese și de propriul parcurs. Am învățat destul de repede că recunoașterea și respectul de care te bucuri într-un anumit moment pot deveni fragile atunci când nu mai ești util anumitor persoane. În special în zona politică, am descoperit o lume în care unii oameni sunt gata să se folosească de numele, imaginea și munca altora pentru a-și construi propria notorietate. Nu îi interesează cu adevărat omul din spatele performanței, ci beneficiul pe care îl pot obține asociindu-se cu acesta.

Cât timp ești folositor, ești apreciat. Când nu mai servești anumitor interese, devii incomod. Nu spun aceste lucruri cu amărăciune, ci din experiență. Am văzut cum oameni care nu au construit nimic încearcă să își atribuie merite, cum folosesc munca altora pentru propria imagine și cum confundă funcția vremelnică cu valoarea personală. A fost o perioadă dificilă pentru mine, dar și una care mi-a deschis ochii. M-a învățat să disting între respectul autentic și interesul de moment, între oamenii care îți sunt alături sincer și cei care apar doar atunci când au ceva de câștigat. Nu a fost ușor, însă nu a fost nici imposibil. Iar faptul că am mers mai departe fără să îmi abandonez principiile este una dintre victoriile de care sunt cel mai mândră.

CANCAN.RO: Te consideri o femeie puternică, de neînvins?

Gabriela Szabó: Sportul m-a învățat să păstrez echilibrul atât în momentele de succes, cât și în cele de eșec. Am învățat să nu mă las orbită de victorii și să nu mă prăbușesc în fața înfrângerilor. Succesul este trecător, la fel cum și eșecul este, de cele mai multe ori, doar o etapă din drumul nostru. Poate tocmai de aceea privesc viața cu mai multă liniște și înțelepciune. Am înțeles că nici cele mai frumoase momente nu durează la nesfârșit, dar nici cele dificile. Totul face parte din călătoria noastră și fiecare experiență are ceva de învățat. Viața este frumoasă așa cum este ea, cu zile bune și cu zile mai puțin bune, cu victorii și dezamăgiri, cu speranțe și încercări. Important este să ai puterea de a merge înainte, să te bucuri de ceea ce primești și să înveți din ceea ce pierzi.

CANCAN.RO: Unde pleci, împreună cu soțul tău, vara asta în vacanță? Aveți vreun loc unde vă place să va întoarceți, periodic?

Gabriela Szabó: Până acum câțiva ani, nu am călătorit foarte mult. Îmi spuneam mereu că nu am timp, iar obligațiile profesionale erau întotdeauna pe primul loc. Privind în urmă, cred că era și o scuză pe care mi-o găseam pentru a amâna lucruri pe care mi le doream cu adevărat. După experiența de la CSM București și după alte momente importante din viața mea, am învățat să mă apreciez mai mult și să înțeleg că viața trebuie trăită, nu doar muncită.

Mi-am promis că în fiecare an voi face ceva deosebit, ceva care să îmi aducă bucurie, emoție și amintiri de neuitat. Așa am început să călătorim și să descoperim locuri fascinante din diferite colțuri ale lumii. Fiecare călătorie este pentru mine o lecție, o sursă de inspirație și o oportunitate de a vedea lumea din perspective noi. Îmi amintesc că, atunci când eram copil, aveam un glob pământesc pe care îl roteam și visam la locurile îndepărtate pe care mi-ar plăcea să le văd într-o zi. Astăzi, într-un mod simbolic, fac același lucru împreună cu soțul meu. Rotim globul pământesc, alegem o destinație și pornim într-o nouă aventură. Este felul nostru de a transforma un vis din copilărie într-o realitate și de a ne bucura de fiecare etapă a vieții cu aceeași curiozitate și entuziasm de atunci.

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