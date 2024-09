Mărturisiri neașteptate: Gabriela Szabo scoate la iveală detalii din căsnicia ei

Campioana olimpică și multipla campioană mondială la atletism, Gabriela Szabo este un nume greu în sportul românesc. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea pentru a afla cât de greu i-a fost să devină numărul 1 în atletism. Chiar dacă s-a retras acum aproximativ 20 de ani, Gabi rămâne un un simbol în sportul mondial. Fosta atletă, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară din 1996, 2000 și 2004, se pregăteşte acum de un eveniment de suflet care va avea loc chiar luna viitoare. Va împlini 25 de ani de căsnicie cu soţul ei, Zsolt Gyöngyössy, despre care spune că îl iubeşte ca în prima zi. A vorbit inclusiv experiența cu lumea politică. În perioada 2015-2015, ea a fost ministrul Sportului în guvernul condus de Victor Ponta.

Gabi, cum arată viața ta dupa retragerea din sportul de performanță?

Ce întrebare complicată! După ce m-am retras din activitatea sportivă am rămas șapte ani în mediul academic, unde am studiat la nivel de master și de doctorat. Am fost și vicepreședinte al Federației Române de atletism, am fost membră în comitetul executiv la COSR.

Zece ani am muncit la forurile internaționale la European Athletic și IAAF, în comisia de femei și în biroul executiv la Federația Europeană de Atletism. Vreau să spun că am avut multă muncă la nivel administrativ după ce m-am lăsat de sport. Am fost consilier de ministru, ministru al Sportului, după aceea am lucrat în mediul corporate. După aceea m-am întors în administrație la CSM București.

Gabi Szabo: ”În politică lucrurile nu sunt cum le vedem noi”

Dar după retragere ai dus dorul competițiilor?

Sunt un om foarte bine echilibrat și atunci când am luat decizia de a mă retrage din activitatea sportivă am făcut-o fără niciun regret. Unsprezece ani să fii mereu în topurile mondiale, de la o vârstă fragedă. De la 15 ani, până la 28 de ani, am câștigat tot ce putea câștiga în sportul internațional. În palmaresul meu sunt 28 de medalii câștigate la campionatele europene, mondiale și la jocurile olimpice.

Ce poți să spui de intrarea în politică?

Nu am fost niciodată tentată să intru în politică. Totul a venit atunci când am fost întrebată dacă vreau să fiu consilier de ministru. Trei luni m-am gândit dacă să accept sau nu, și am dat răspunsul pozitiv după o discuție cu fostul președinte COSR de la acel moment. La un an de zile mi s-a propus să preiau funcția de ministru tehnocrat, neavând implicație politică. În momentul în care intri într-o lume politică, lucrurile sunt puțin diferite.

În ce sens?

Sunt un pic diferite lucrurile, lumea e diferită față de cea pe care o cunoșteam eu. Este o lume politică, doctrină politică, oameni diferiți. Trebuie să înveți foarte multă diplomație, răbdare. Lucurile sunt diferite, nu e așa cum le vedem noi din afară, intri în politică și începi să faci lucruri. Acolo te blochezi de multe aspecte administrative. Legale, hotărâri de Guvern și așa mai departe…

Eu am avut susținere și am făcut foarte multe lucruri într-o perioadă de un an și 8 luni. Fiind ministru tehnocrat, nu am știu de partea asta de promovare, adică tot ce faci să promovezi. Eu am crezut că e suficient doar dacă se știe în interiorul nostru. Am mărit de trei ori centrul COSR, am avut unul dintre cele mai mari bugete, am prioritizat finanțarea către federațiile sportive naționale, am adus 117 milioane de euro pentru finanțarea infracstructurii sportive în parteneriat cu MDRAP, modificările din codul fiscal cu reducerea de la TVA 19 la 6%. Am lucrat și la sponsorizări, am lucrat și la reabilitarea tuturor bazelor sportive din România. Inclusiv fonduri europene am atras de milioane de euro pe partea de tineret.

,,Am plecat de acasă de la 15 ani„

Copilăria cum a fost?

Am avut o copilărie foarte frumoasă, eu sunt născută în nordul României, la Bistrița. La 15 ani am plecat din sânul familiei pentru că am fost selecționată la lotul național. Am rămas în București atunci. Am avut o copilărie liniștită, foarte frumoasă. Nu aș vrea să vorbesc de greutățile din perioada aceea, anii 75-80 și până a venit Revoluția. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea cea legată de copilărie.

Ai avut părinții exigenți?

Nu știu dacă exigenți, dar știi cum e ardeleanul, destul de disciplinat în program. Știam de reguli , în familia noastră erau reguli. De la ora 16 până la ora 18:30 învăţam de exemplu. În perioada aceea părinţii erau acasă la ora 16. Eram un copil cu foarte multă energie. Ieşeam afară şi intram în casă pe la ora 22, când ne chemau părinţii.

Cum arată programul unui copil care a ajuns ulterior să facă performanţă în sport?

Programul a fost destul de dur. Plecam dimineaţa la şcoală la ora 7. Mă întorceam acasă la ora 14. Mâncam puţin, plecam la antrenament, ajungeam seara. În acei ani nu aveam electricitate, învăţam şi la lumânare. Mă trezeam uneori dimineaţa la ora 5 până la ora 7 să învăţ. La părinţii mei conta foarte mult şi şcoala, nu doar sportul.

,,Relaţia cu soţul meu e ca la 25 de ani„

Dar cum te-ai îndrăgostit de soţul tău?

Pe 2 octombrie facem 25 de ani de căsnicie. Este o relaţie bazată pe foarte mult respect, foarte multă iubire. La noi în familie e foarte mult echilibru şi armonie. Relaţia cu soţul meu parcă e la fel ca la 25 de ani. Facem lucrurile împreună, ne simţim bine împreună. Abia aşteptăm să venim seara acasă să mâncăm împreună. Mergem la film, în vacanţă, ne înconjurăm de prieteni. Cam asta e viaţa noastră.

În prezent cu ce te ocupi după plecarea de la CSM Bucureşti?

Sunt implicată în foarte multe proiecte personale care îmi aduc satisfacţie. De săptămâna asta încep să lucrez şi cu studenţii.

