Robbie Williams a reacționat după ce un moment petrecut în timpul unui interviu acordat imediat după finala Cupei Mondiale 2026 a devenit viral și a generat numeroase speculații în mediul online. Unii fani au sugerat că artistul ar fi consumat substanțe interzise, însă Robbie a explicat ulterior despre ce era vorba, ironizând zvonurile apărute.

Ce i-a căzut lui Robbie Williams pe microfon

Potrivit The Independent, incidentul a avut loc după ceremonia de închidere a Cupei Mondiale, unde Robbie Williams a interpretat imnul oficial FIFA „Desire” alături de Nicole Scherzinger și Laura Pausini.

În timpul unui interviu acordat postului german Magenta Sport, un mic obiect alb i-a căzut pe microfon, iar artistul l-a ridicat și și l-a lipit pe frunte. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde au apărut numeroase speculații privind natura obiectului.

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Cum a explicat Robbie Williams situația

La scurt timp după ce imaginile au devenit virale, Robbie Williams a publicat un videoclip pe Instagram în care a explicat, în stilul său caracteristic, că obiectul era, de fapt, o pastilă mentolată.

„Aș vrea doar să îmi cer scuze pentru obiectul care a căzut ieri pe microfon. A fost extrem de neprofesionist din partea mea și oamenii și-au făcut griji pentru mine. Dar e în regulă, pentru că mai aveam câteva”, spune artistul în înregistrare, înainte de a arăta două pastile mentolate pe limbă și de a izbucni în râs.

În descrierea videoclipului, cântărețul a scris: „Tocmai m-am trezit și mă simt… mentolat”, făcând haz de amploarea pe care a luat-o incidentul în mediul online.

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Secvența filmată în timpul interviului a fost distribuită pe scară largă pe platformele de socializare, unde mulți utilizatori au încercat să explice ce s-a întâmplat. Explicația oferită ulterior de Robbie Williams a pus capăt speculațiilor și a fost primită cu umor de fanii artistului.

Robbie Williams a fost unul dintre artiștii care au urcat pe scenă la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată înaintea finalei dintre Spania și Argentina, interpretând „Desire”, alături de Nicole Scherzinger și Laura Pausini.

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