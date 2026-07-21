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Zendaya, criticată după ce a purtat cercei vechi de aproape 3.000 de ani. De ce au stârnit controverse accesoriile actriței

De: Daniel Matei 21/07/2026 | 10:00
Zendaya, criticată după ce a purtat cercei vechi de aproape 3.000 de ani. De ce au stârnit controverse accesoriile actriței
Sursa foto: Profimedia
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Zendaya a ajuns în centrul unei controverse după ce a purtat o pereche de cercei realizați din medalioane de aur iraniene vechi de aproximativ 3.000 de ani, în timpul unui eveniment de promovare a filmului „Odiseea”.

Mai mulți istorici și arheologi au criticat alegerea, susținând că astfel de artefacte ar trebui protejate și expuse în muzee, nu transformate în accesorii de modă.

Potrivit The New Arab, cerceii sunt realizați din medalioane de aur provenite din Iranul antic, datând din primul mileniu î.Hr. Piesele fac parte din celebrul tezaur Ziwiye și au fost montate în bijuterii moderne de bijutierul londonez Glenn Spiro, fără modificarea permanentă a artefactelor.

Arheologii critică folosirea artefactelor istorice

Mai mulți specialiști au declarat că utilizarea unor obiecte cu o asemenea valoare istorică ridică probleme etice, mai ales în contextul în care proveniența unor astfel de artefacte este dificil de verificat. Unii cercetători au avertizat că transformarea lor în accesorii de lux poate încuraja comercializarea patrimoniului cultural și poate normaliza folosirea unor obiecte care ar trebui conservate.

„Mi se pare că vedetele occidentale, care fac parte din discursul mai larg al lumii occidentale și reprezintă, implicit, o extensie a dialogului cultural dintre Est și Vest, ignoră în mare măsură aspectele legate de etică și istorie atunci când vine vorba despre Sudul Global. Purtarea unor artefacte, indiferent dacă provin din muzee sau din colecții private, este adesea considerată inofensivă. În realitate, ea poate reprezenta o manifestare a puterii și a dominației, prin care o cultură își afirmă controlul asupra patrimoniului alteia”, a declarat pentru The New Arab Zirrar Ali, autor stabilit la Londra și specialist în istoria, arta și arhitectura islamică.

În același timp, alți experți au susținut că montura modernă nu a deteriorat artefactele și că astfel de piese pot fi prezentate și în afara muzeelor, atât timp cât sunt conservate corespunzător.

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