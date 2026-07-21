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Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea din viața mea”

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 15:10
Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni! Mesajul emoționant transmis de manelist: „Ești minunea din viața mea”
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Nepotul lui Costel Biju, Abel, a împlinit două luni, iar manelistul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile. Manelistul a publicat o imagine extrem de emoționantă și i-a transmis un mesaj care i-a impresionat pe fanii săi. Pentru Biju, băiețelul fiului său, Tony One, a devenit centrul universului, iar fiecare etapă din viața lui este sărbătorită cu multă dragoste.

Abel, fiul Antoniei și al lui Tony One, a împlinit două luni, iar familia a marcat momentul într-un mod special. Pe rețelele sociale au apărut imagini adorabile cu micuțul, iar bunicul Costel Biju a ținut să îi transmită câteva cuvinte care au emoționat comunitatea sa de urmăritori.

„La multe lunițe și mulți ani, iubirea mea mică ! Te iubește tataie CBX ! Ești minunea din viața mea..”, a scris Costel Biju.

Nepotul lui Costel Biju a împlinit 2 luni!

Nici părinții lui Abel nu au lăsat momentul să treacă neobservat. Antonia a organizat o ședință foto specială pentru băiețelul ei. Micuțul a fost fotografiat întins pe pat, îmbrăcat într-o cămașă albă și blugi, iar trupul îi era acoperit cu urme de ruj, semn al zecilor de pupici primiți din partea celor dragi. În plus, proaspăta mămică i-a pregătit și un tort aniversar, chiar dacă Abel a sărbătorit doar două luni de viață.

Încă din prima zi în care nepotul său a venit pe lume, Costel Biju a recunoscut că viața lui s-a schimbat complet. Manelistul nu și-a ascuns niciodată emoțiile și a mărturisit că Abel ocupă un loc aparte în sufletul său.

„Sunt emoții greu de descris în cuvinte, mă uit la cer și îi mulțumesc în nenumărate rânduri lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am astăzi. Cât despre nepoțelul meu, Abel Dimitrie l-am așteptat cu drag acasă, cu inima până în gât. Am emoții, abia aștept să stau cu el, să îi miros pielea, să dorm cu el, să îi văd fiecare pas și să stau.

M-a spart! Nu știu cum să îmi gestionez banii și averea de acum încolo pentru că tot ce văd de acum încolo va fi pentru el. El este șeful! Suntem în culmea fericirii, sunt în extaz, nu știm să descriem în cuvinte ceea ce am primit de la Dumnezeu”, a spus Costel Biju.

Cum au ajuns la numele Abel

Nașterea lui Abel a fost sărbătorită în luna mai printr-o petrecere spectaculoasă, la care au participat membrii familiei și numeroși apropiați ai manelistului. Evenimentul a adunat laolaltă persoane importante din lumea muzicii de petrecere, semn că venirea pe lume a băiețelului a fost un motiv de bucurie pentru toți cei din jurul familiei.

Costel Biju a explicat și povestea numelui ales pentru nepotul său, mărturisind că decizia nu a fost întâmplătoare și că și-a dorit un nume cu o puternică încărcătură spirituală.

„Abel e numele prea frumos și ne gândeam la un nume care să sune frumos. L-am probat prin casă, studiam cum o să sune frumos. Ei o să-i zică Abel și eu Abi. Abel este un nume biblic. S-a născut într-o zi mare, de Sfinții Constantin și Elena, a fost și ziua mea, e zodia mea, taur și a fost născut de Înălțare”, a spus Costel Biju pentru CANCAN.RO.

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