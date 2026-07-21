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Un mire din Lungulețu a fost bătut la propria nuntă. Bărbatul s-a dus la Poliție, dar în loc să fie ajutat a fost bătut din nou

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 17:57
Un mire din Lungulețu a fost bătut la propria nuntă. Bărbatul s-a dus la Poliție, dar în loc să fie ajutat a fost bătut din nou
Mire bătut la nuntă și la poliție/ sursa foto: captură Antena 3
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Scene uluitoare la Lungulețu. În ziua în care trebuia să se distreze și să celebreze iubirea, un mire a fost bătut la propria nuntă. Bărbatul s-a dus la cea mai apropiată secție de poliție, însă în loc să fie ajutat, a fost agresat din nou. 

Șeful postului din localitatea Lungulețu este în acest moment anchetat de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, după ce acesta a refuzat să sufle în etilotest. Totul a pornit de la un mire care a fost agresat la propria nuntă și s-a dus la secția de poliție pentru a-i reclama pe indivizi, iar acolo l-au găsit pe șeful postului cu o sticlă de alcool pe birou. Mirele a vrut să îl reclame, iar bărbatul a devenit agresiv verbal cu el. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mire bătut la nuntă și la secția de poliție

Mirele și socrul său au sunat la 112 pentru a-l reclama pe șeful postului aflat în stare de ebrietate. Acesta s-a înfuriat, a devenit agresiv verbal și a sunat câțiva prieteni interlopi care au ajuns imediat la locație. Bărbații au început să îl bată pe mire, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru loviri și distrugere. Unul dintre martori a filmat totul.

Lasă să-ţi pună fiola! Eşti beat! Uite-l! Uite-i faţa! Eşti beat, eşti mort, a spus unul dintre martorii scenei cumplite.

Mirele a povestit și el ce s-a întâmplat, astfel că a declarat că nu voia să se ajungă la acest incident, ci voia doar să reclame invitatul de la nuntă care l-a agresat. Socrul său nu a fost de acord cu atitudinea șefului postului și și-a dorit să ia măsuri.

Socrul meu, când a văzut sticla de votcă pe masă a zis: «Stai aşa, că sunt la 112, vreau să se ia o măsură». Da, era pe masă, în postul de poliţie. A sunat la 112 (…). Când ne-am dus acolo, şeful de post era închis în postul de poliţie. A încercat să plece cu maşina dânsului, nu l-am lăsat să plece cu acea maşină. Dând telefoane în continuare, speriat, a ieşit în afara postului de poliţie, s-a urcat cu un consătean. Noi i-am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l ţină până vine poliţia, a declarat mirele.

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