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Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere

De: Denisa Crăciun 13/07/2026 | 18:26
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Mormântul Andei a fost profanat
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Un caz tulburător a avut loc la cimitirul unde este înmormântată victima lui Emil Gânj. Pe crucea mormântului au fost găsite un lanț și o pereche de șosete. Camerele de supraveghere au surprins momentul, iar acum autoritățile au deschis o anchetă în acest sens.

Locuitorii din județul Mureș sunt în aceste momente cuprinși de panică. Rudele tinerei ucise de Emil Gânj au sesizat că pe crucea de la mormânt au fost puse acele obiecte. Oamenii se tem că principalul suspect ar fi chiar bărbatul care a comis fapta. Bărbatul este condamnat la închisoare pe viață, însă de un an este fugar, astfel că polițiștii nu au reușit să îl prindă.

Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj

Incidentul s-a petrecut în localitatea Miheșu de Câmpie, acolo unde tânăra este înmormântată. Mormântul este așezat chiar lângă drum, așadar este ușor de observat. Cele care au descoperit șosetele și lanțul sunt surorile victimei, care s-au dus la cimitir pentru a se pregăti de parastas. În același loc, este montată o cameră de supraveghere, care a surprins întreg momentul.

Acolo pe stâlp este cameră pusă de Poliția Română, din păcate tot s-a întâmplat. Eu cred că Emil Gânj, pentru că în afară de el nu risca nimeni. Cred că e un fel de amenințare pentru noi și aia cu lanțul și ciorapii, eu sunt șocată, a declarat sora victimei.

Rudele și nu numai se tem că ar fi putut chiar Emil Gânj, bărbatul care a comis fapta și este căutat de un an de zile. Cumnatul tinerei spune că în afară de el nimeni nu s-ar risca pentru profanare de morminte.

Era o pereche de șosete așa agățat și cu cleme, era un par bătut, de par era legat lanțul de cruce. În afară de Emil Gânj nu avea cine să fie, că nu se riscă nimeni pentru profanare de morminte, a spus el.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate cine a făcut acest gest. Autoritățile au ridicat mai multe probe și au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte.

Au fost ridicate și analizate imagini surprinse de pe camerele de supraveghere. În cadrul verificărilor au fost ridicate probe și posibile mijloace de probă. În zona cimitirului, precum și în alte locuri de interes operativ, efective ale inspectoratului, cu sprijinul altor structuri, au desfășurat activități de căutare, verificare și investigare, în vederea identificării persoanei sau persoanelor implicate, a transmis Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

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