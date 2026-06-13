Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin

Pușa Gyurca, sora Andei, tânăra ucisă și incendiată de Emil Gânj, trăiește o poveste cutremurătoare. Deși a cerut ajutorul poliției și au fost emise ordine de protecție, femeia cere cu disperare să fie protejată înainte de a fi prea târziu. Pușa se teme că ar putea avea aceeași soartă ca soara ei.

Pușa Gyrca a fost martorul direct la crima comisă de Emil Gânj în urmă cu un an, în județul Mureș. Bărbatul, care a devenit cel mai căutat infractor din România, a ucis-o pe Anda Gyurca, apoi i-a incendiat cadavrul în propria casă. Sora tinerei a reușit să fugă din locuință împreună cu cei doi copii – propriul copil și băiețelul Andei.

Pușa Gyurca, la un pas să retrăiască același coșmar ca sora sa

În prezent, sora Andei pare să fie condamnată să retrăiască același coșmar care i-a distrus familia. După ce Anda a sfârșit ucisă în fața ochilor ei, Pușa simte acum aceeași teroare în propria casă, repetiție care se petrece din nou sub ochii autorităților. Este amenințată constant de partenerul ei, tensiuni care o fac să se teamă pentru propria viață. Partenerul ei a început să o terorizeze încă de anul trecut, după ce femeia i-a spus că vrea să se despartă de el. De atunci, ea retrăiește calvarul prin care a trecut sora ei, fiind terorizată în același mod în care a fost și Anda înainte să fie ucisă.

”S-a reținut că persoana vătămată Gyurca Tiberia-Pușa, aflându-se la adresa de domiciliu împreună cu inculpatul inculpatului Szep Alexandru-Bogdan (concubinul său) și fiica acestora minoră, în urma unor discuții dintre cei doi referitoare la faptul că relația dintre ei nu mai funcționează, inculpatul i-a adresat persoanei vătămate amenințări cu moartea, afirmând ceva de genul „îți rup picioarele”, „te lovesc în cap”, „îți dau foc la casă și la mașină”, ”arzi ca șobolanii”, creându-i persoanei vătămate o stare de temere”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori, pe baza declarațiilor femeii.

Potrivit informațiilor oferite de Gândul.ro, după ce a ajuns în atenția autorităților, bărbatul a continuat să aibă un comportament agresiv inclusiv într-un live al victimei pe TikTok, unde i-a transmis un mesaj de amenințare: „Închide live-ul, că în noaptea asta te omor”, i-ar fi spus acest.

Potriviti datelor din anchetă, în trecut, pe numele lui Szep Alexandru-Bogdan, concubinul Pușei Gyurca, au fost depuse mai multe plângeri de protecție și ordine de protecție făcute pe fondul neînțelegerilor cu partenera sa. Bărbatul este acum judecat pentru amenințări repetate cu moartea și cercetat în libertate, iar judecătorii urmează să decidă ce pedeapsă va primi.

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