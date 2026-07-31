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BANCUL ZILEI | Cele 5 semne că o femeie te place

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 15:34
BANCUL ZILEI | Cele 5 semne că o femeie te place
BANCUL ZILEI | Cele 5 semne că o femeie te place
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Weekendul se apropie cu pași repezi, iar atmosfera de relaxare merită completată cu o doză bună de umor. Pentru a aduce un zâmbet cititorilor, CANCAN.RO vine cu o glumă savuroasă care are în centrul atenției un subiect pe cât de amuzant, pe atât de des întâlnit: indiciile care ar putea arăta că o femeie este interesată de tine.

Semne că o femeie te place:

-se joacă cu părul tău

-râde la glumele tale

-împarte orice cu tine

-îți zgârie mașina

-îți pune otravă în cafea

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La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.
Bulă răspunde imediat:
— Patru lei și o girafă.
Profesorul oftează:
— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?
— Cinci.
— Cum adică cinci?!
— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.
Profesorul încearcă din nou:
— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?
— Niciuna.
— Greșit. Rămân nouă.
— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.
Profesorul zâmbește:
— De data asta îmi place cum gândești.
Bulă:
— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă

– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

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BANCUL ZILEI | Sfințirea apartamentului

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