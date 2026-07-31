Nu e o glumă! O actriță de 85 de ani și-a făcut cont pe OnlyFans: ”De ce să nu profit de această oportunitate?”

Actrița americană Donna Mills, cunoscută pentru rolul Abby Cunningham din serialul Knots Landing, și-a deschis un cont pe OnlyFans la vârsta de 85 de ani și spune că este „probabil cea mai în vârstă creatoare de conținut” de pe platformă.

Potrivit People, vedeta spune că decizia nu are legătură cu vârsta, ci cu dorința de a comunica mai direct cu oamenii care i-au fost alături de-a lungul carierei sale.

„Sunt în această industrie de peste 50 de ani. Am văzut tendințe venind și plecând. Când apare ceva nou care îmi permite să vorbesc direct cu oamenii care m-au susținut încă din perioada Knots Landing, de ce să nu profit de această oportunitate?”, a declarat Donna Mills.

Actrița a explicat că urmăritorii vor descoperi o latură mai personală a vieții sale.

„Vor vedea adevărata Donna: zilele în care îmi stă perfect părul, zilele în care nu-mi stă deloc și tot ce se întâmplă între ele”, a spus ea.

De ce a luat această decizie

Donna Mills a mai mărturisit că mulți au întrebat-o de ce a ales să facă acest pas acum.

„Oamenii mă întreabă de ce acum. Eu îi întreb: de ce nu acum? Viața este prea scurtă ca să stai pe margine. Fanii mi-au oferit atât de mult de-a lungul anilor, iar acesta este modul meu de a-i lăsa să se apropie și mai mult de mine”, a afirmat actrița.

Potrivit People, conținutul pe care îl va publica nu va fi unul explicit, ci va include momente din viața de zi cu zi, imagini din culisele proiectelor sale și conversații directe cu admiratorii.

Donna Mills și-a construit o carieră de aproape șase decenii în televiziune și film, devenind cunoscută în special datorită rolului din Knots Landing. În ultimii ani, actrița a devenit virală și pe rețelele sociale după ce a răspuns criticilor care îi reproșau că poartă prea mult machiaj la vârsta sa.

„Stilul nu are termen de expirare”, a spus atunci Donna Mills, mesaj pe care îl consideră valabil și astăzi.

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