Ce se întâmplă în organismul tău când mănânci brânză cu roșii, vara, de fapt. Mihaela Bilic demontează mitul

În sezonul cald, puține combinații culinare reușesc să fie la fel de apreciate precum roșiile proaspete alături de brânză. Este un preparat simplu, nelipsit de pe mesele multor români, datorită gustului plăcut și a modului rapid în care poate fi pregătit.

Totuși, în jurul acestei asocieri alimentare s-au format, de-a lungul anilor, numeroase controverse. Există voci care susțin că ar putea avea efecte negative asupra sănătății sau că ar contribui la acumularea kilogramelor.

Mitul demontat de Mihaela Bilic

Nutriționistul Mihaela Bilic explică faptul că această combinație nu reprezintă un pericol pentru siluetă sau sănătate. Din contră, roșiile alături de brânză pot alcătui o masă echilibrată, atât timp cât există un raport potrivit între ingrediente. Potrivit specialistului, adevărata problemă nu este asocierea alimentelor, ci excesul de brânză adăugat în farfurie.

În ultima perioadă, tot mai multe persoane au început să privească cu reținere combinația tradițională de roșii cu brânză, influențate de ideea că legumele nu ar trebui consumate împreună cu lactatele sau că acest preparat ar avea un aport caloric prea ridicat. Aceste convingeri au făcut ca un preparat simplu și apreciat de generații întregi să fie evitat de unii consumatori, conform csid.ro..

Mihaela Bilic susține că renunțarea la această combinație nu este justificată din punct de vedere nutrițional. Specialistul spune că roșiile alături de brânză fac parte chiar și din meniul său în perioada verii, fiind una dintre variantele de masă pe care le consideră potrivite pentru zilele călduroase.

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