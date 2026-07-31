Nu e o glumă! Cât a plătit Cristina Șișcanu pentru un mic-dejun la o cafenea din Italia

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu profită din plin de vară și se află în vacanță. De această dată, destinația aleasă a fost Italia. Alături de copii, aceștia se bucură de soare, de plajă și de tot ce Italia are de oferit. Cristina Șișcanu și fiica ei au petrecut o dimineață „ca fetele”, iar vedeta a fost surprinsă de cât a plătit pentru un mic dejun în Italia. Prețurile nu se compară cu cele din România.

Aflată în vacanță în Italia alături de familie, Cristina Șișcanu împărtășește cu urmăritorii săi din mediul online fiecare moment. De data aceasta, soția lui Mădălin Ionescu și-a dorit să petreacă timp alături de fiica ei, așa că au ieșit împreună la micul dejun, la o cafenea.

Cristina Șișcanu a comandat un cappuccino și un croissant mare, iar fiica ei a ales un melc cu stafide și un fresh de portocale. Iar pentru toate acestea au plătit doar 8 euro, adică aproximativ 42 de lei.

„Faciammo colazione. Micul-dejun cu Petra la o cafenea în Italia. Eu am luat un cappuccino și un croasant mare, mi-au oferit și un pahar cu apă. Petra a mâncat un melc mare cu stafide și un fresh mare de portocale. Totul a costat 8 euro. Scump sau ieftin?”, a scris Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Ei bine, internauții au reacționat imediat când au văzut prețul, mulți dintre ei apreciind că este unul ieftin. La cafenelele din Capitală nota de plată ar fi fost mult mai mare, potrivit acestora.

Cristina Șișcanu, peripeții în vacanța din Italia

De când se află în Italia, Cristina Șișcanu și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă. Vedeta le-a povestit acestora că pe lângă momentele de relaxare a avut parte și de o situație mai puțin plăcută. Se pare că acesteia i-au fost furați papucii de pe plajă.

„Mi-au furat papucii pe plajă în Italia. Ce credeți că am făcut? Am intrat în apă, deși marea este agitată, valurile sunt mari. Am fost cu iubitul meu soț și ne-am simțit așa ca doi porumbei… Să vă spun ce am pățit. Când să ies din mare, am rămas fără papucii de plajă. Și nu îi găsesc nicăieri! Cineva i-a luat din greșeală… Știți de ce? Pentru că sunt din ăia bej, de care are toată lumea. Sunt niște papuci comuni. Mă uit așa pe plajă și sunt foarte multe. Sunt niște papuci comuni. Și nu știu ce să facem… Îi am de anul trecut”, a povestit Cristina Șișcanu.

CITEȘTE ȘI:

Cristina Șișcanu, reacție dură după ce Cătălin Botezatu i-a desființat pe influencerii din România: ”Tocmai te-am văzut în Turcia promovând o clinică”

Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru un gyros în 2026. Fosta vedetă Kanal D, uimită de preț

Foto: Facebook