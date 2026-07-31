Bancul de weekend | Adevărul despre mirosul de parizer

Nu trebuie să treacă nici o zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi aflăm ce înseamnă atunci când o persoană miroase a parizer. Deznodământul este hilar.

Bancul de weekend:

Dacă o persoană miroase puternic a parizer, putem spune că are un aer parizian?

Cele două cuvinte

Două tipe stau la bârfă la o cafea. Una zice:

– Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi, poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?

– Dreapta liber.

Alte bancuri amuzante

Un avocat mergea cu trenul și se așază lângă un țăran.

Avocatul îi spune:

— Hai să jucăm un joc! Îți pun eu o întrebare. Dacă nu știi răspunsul, îmi dai 10 lei. Apoi îmi pui tu o întrebare. Dacă nu știu eu răspunsul, îți dau 100 de lei.

Țăranul acceptă.

Avocatul întreabă:

— Care este distanța dintre Pământ și Lună?

Țăranul scoate 10 lei și i-i dă fără să spună nimic.

Apoi întreabă:

— Ce urcă dealul în trei picioare și îl coboară în patru?

Avocatul începe să caute pe telefon, în cărți, sună prieteni profesori, caută pe internet. După aproape o oră renunță și îi dă 100 de lei.

Curios, îl întreabă:

— Bine, dar care e răspunsul?

Țăranul zâmbește, scoate 10 lei și i-i întinde:

— Nu știu nici eu.

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:

− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!

− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!

− Știu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să caute acele bijuterii!

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