Interpretul de muzică populară care a ajuns la spital din cauza injecțiilor pentru slăbit: ”Am făcut un atac ischemic tranzitoriu”

Interpretul de muzică populară Ilie Caraș a trecut printr-un moment dificil după ce a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, în urma unor reacții puternice apărute după un tratament injectabil destinat pierderii în greutate.

Artistul, care se confruntase în trecut și cu probleme medicale ce au implicat formațiuni tumorale benigne, mărturisește că această experiență i-a schimbat perspectiva asupra modului în care trebuie să își protejeze sănătatea.

„Am făcut un atac ischemic tranzitoriu”

Ceea ce trebuia să fie o soluție pentru pierderea kilogramelor nedorite s-a transformat într-o experiență dificilă pentru Ilie Caraș. Artistul a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, că tratamentul injectabil pe care l-a urmat i-a provocat probleme serioase de sănătate.

„Auzisem că poți să slăbești cu un anumit tip de injecții și mi-a dăunat puțin. Am făcut un atac ischemic tranzitoriu. Cred că la a patra doză. Mie nu mi-a mers”, a povestit interpretul.

Atacul ischemic tranzitoriu (AIT) este o afecțiune care apare atunci când alimentarea cu sânge a unei regiuni din creier este întreruptă pentru scurt timp. Specialiștii îl consideră un semnal de alarmă, deoarece poate indica un risc crescut de apariție a unui accident vascular cerebral. Manifestările pot include amorțeli instalate brusc la nivelul feței sau al membrelor, probleme de exprimare ori tulburări temporare de vedere.

După această experiență, Ilie Caraș spune că sănătatea a devenit principala sa preocupare. Artistul este hotărât să își schimbe obiceiurile și să se concentreze pe un regim de viață echilibrat.

Cântărețul preferă să opteze pentru o alimentație atent aleasă și activitate fizică, evitând pe viitor soluțiile rapide pentru slăbit. Interpretul susține că nu mai este adeptul unor astfel de proceduri. Mai mult, el a mărturisit că va alege metode naturale pentru a pierde în greutate.

„O să slăbesc sănătos”, a declarat Ilie Caraș.

Artistul s-a mai confruntat și cu alte probleme de sănătate

Ilie Caraș a mărturisit că episodul recent nu este singura problemă medicală prin care a trecut de-a lungul timpului. Artistul a povestit că, în urmă cu ceva timp, a primit un diagnostic care i-a influențat felul de a privi lucrurile. Vedeta a aflat de prezența a două formațiuni tumorale benigne.

Chiar dacă spune că a urmat tratamentul necesar și starea sa este una bună, interpretul recunoaște că acea perioadă l-a făcut mai atent la propria sănătate.

„Un cancer benign. Sunt bine, m-am tratat. Au mai apărut mici probleme, dar sunt ok. (…) Am făcut două tumori, care au rămas acolo, pe intestinul subțire”, a declarat Ilie Caraș.

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