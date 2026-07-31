Artista din România, înșelată de 88 de ori de fostul soț: ”Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile”

O cunoscută interpretă de muzică populară a făcut dezvăluiri neașteptate despre mariajul său și despre experiențele care i-au marcat viața personală. Artista a povestit că ar fi fost înșelată de fostul soț de nu mai puțin de 88 de ori. În același timp, cântăreața spune că și-a pierdut încrederea în bărbați și privește relațiile cu mult mai multă precauție.

Cu o carieră de peste 60 de ani în lumea artistică, Saveta Bogdan a rămas una dintre figurile apreciate ale folclorului românesc. De-a lungul timpului, artista a vorbit fără rețineri despre momentele importante care i-au influențat atât parcursul profesional, cât și viața personală.

Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre dificultățile prin care a trecut în timpul căsniciei. Îndrăgita interpretă de muzică populară a povestit că fostul soț ar fi înșelat-o de nenumărate ori și a explicat că a aflat adevărul într-un mod cu totul neașteptat.

Cântăreața de muzică populară nu mai crede în bărbați

Vedeta a povestit cu sinceritate despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa personală. Artista a susținut că a fost înșelată de fostul soț de 88 de ori. Mai mult decât atât, ea a dezvăluit că bărbatul ar fi ținut chiar o listă cu aventurile sale.

„Am fost înșelată de 88 de ori. Auzi, prostul, și-a făcut liste. Acuma ce trebuie să facă? Atâtea au fost. Am lista și acuma. Scria lista cu roșu. Scrie Maria în vârstă de atâta. M-am culcat la hotelul cutare. Veronica. Numai Saveta nu, Saveta e cap de listă. Fii atent. A scris: Saveta a fost prima mea femeie în viața mea. Deci am fost și tot m-a înșelat cu altele, așa că nu mai cred în bărbați. Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile și unde se culca cu ele. Totul am notat. Tot și cum le cheamă și tot”, a dezvăluit Saveta Bogdan pentru în cadrul podcastului „Perfect Uman cu Alexandru Darian”.

Potrivit mărturisirilor artistei, adevărul ar fi ieșit la iveală după ce fiica sa a găsit un document scris de mână, în care fostul soț ar fi consemnat în detaliu relațiile extraconjugale. Lista ar fi conținut numele femeilor și informații despre locurile în care aveau loc întâlnirile.

„Măi, a făcut o listă, o așa-gen agendă și el când a plecat, n-a luat-o. Că era bine dacă o lua, că n-o mai găseam. Dar cine crezi că a găsit? Fiică-mea. Mamă, vreau să-ți spun ceva. După vreo doi ani după ce am divorțat de el, pe urmă am divorțat. Îți dai seama. El a zis: „Gândește-te că plătesc pensia. Nu, nu, nu, nu, nicio pensie. Te rog, te rog, te rog să pleci imediat. Eu sunt foarte încăpățânată. Ai greșit, nu te iert. Da. Și țin minte că a zis Cătă: „Mamă, așează-te și hai că trec de la una la alta, așează-te jos să spun lista”. Și mi-a arătat lista. Ea a găsit această listă cu femei. Și o am și acum. Când vii în țară, ți-o dau ție să ți-o legi„, a mai adăugat cântăreața de muzică populară.

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