Acasă » Știri » Artista din România, înșelată de 88 de ori de fostul soț: ”Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile”

Artista din România, înșelată de 88 de ori de fostul soț: ”Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile”

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 18:36
Artistă din România, înșelată de 88 de ori de fostul soț. „Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile” / Sursa foto: Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O cunoscută interpretă de muzică populară a făcut dezvăluiri neașteptate despre mariajul său și despre experiențele care i-au marcat viața personală. Artista a povestit că ar fi fost înșelată de fostul soț de nu mai puțin de 88 de ori. În același timp, cântăreața spune că și-a pierdut încrederea în bărbați și privește relațiile cu mult mai multă precauție.

Cu o carieră de peste 60 de ani în lumea artistică, Saveta Bogdan a rămas una dintre figurile apreciate ale folclorului românesc. De-a lungul timpului, artista a vorbit fără rețineri despre momentele importante care i-au influențat atât parcursul profesional, cât și viața personală.

Saveta Bogdan a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre dificultățile prin care a trecut în timpul căsniciei. Îndrăgita interpretă de muzică populară a povestit că fostul soț ar fi înșelat-o de nenumărate ori și a explicat că a aflat adevărul într-un mod cu totul neașteptat.

Cântăreața de muzică populară nu mai crede în bărbați

Vedeta a povestit cu sinceritate despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa personală. Artista a susținut că a fost înșelată de fostul soț de 88 de ori. Mai mult decât atât, ea a dezvăluit că bărbatul ar fi ținut chiar o listă cu aventurile sale.

„Am fost înșelată de 88 de ori. Auzi, prostul, și-a făcut liste. Acuma ce trebuie să facă? Atâtea au fost. Am lista și acuma. Scria lista cu roșu. Scrie Maria în vârstă de atâta. M-am culcat la hotelul cutare. Veronica. Numai Saveta nu, Saveta e cap de listă. Fii atent. A scris: Saveta a fost prima mea femeie în viața mea.

Deci am fost și tot m-a înșelat cu altele, așa că nu mai cred în bărbați. Își nota fiecare întâlnire pe care o avea cu femeile și unde se culca cu ele. Totul am notat. Tot și cum le cheamă și tot”, a dezvăluit Saveta Bogdan pentru în cadrul podcastului „Perfect Uman cu Alexandru Darian”.

Sursa foto: Social media

Potrivit mărturisirilor artistei, adevărul ar fi ieșit la iveală după ce fiica sa a găsit un document scris de mână, în care fostul soț ar fi consemnat în detaliu relațiile extraconjugale. Lista ar fi conținut numele femeilor și informații despre locurile în care aveau loc întâlnirile.

„Măi, a făcut o listă, o așa-gen agendă și el când a plecat, n-a luat-o. Că era bine dacă o lua, că n-o mai găseam. Dar cine crezi că a găsit? Fiică-mea. Mamă, vreau să-ți spun ceva. După vreo doi ani după ce am divorțat de el, pe urmă am divorțat. Îți dai seama. El a zis: „Gândește-te că plătesc pensia. Nu, nu, nu, nu, nicio pensie.

Te rog, te rog, te rog să pleci imediat. Eu sunt foarte încăpățânată. Ai greșit, nu te iert. Da. Și țin minte că a zis Cătă: „Mamă, așează-te și hai că trec de la una la alta, așează-te jos să spun lista”. Și mi-a arătat lista. Ea a găsit această listă cu femei. Și o am și acum. Când vii în țară, ți-o dau ție să ți-o legi„, a mai adăugat cântăreața de muzică populară.

CITEȘTE ȘI: Saveta Bogdan a ajuns la spital. Ce a pățit artista când a coborât din taxi

Ce a pățit Saveta Bogdan după scandalul cu Cristian Pomohaci: „Era să mă bată”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu la ISU Olt! A murit plutonierul Ion Florin
Știri
Doliu la ISU Olt! A murit plutonierul Ion Florin
Interpretul de muzică populară care a ajuns la spital din cauza injecțiilor pentru slăbit: ”Am făcut un atac ischemic tranzitoriu”
Știri
Interpretul de muzică populară care a ajuns la spital din cauza injecțiilor pentru slăbit: ”Am făcut un atac…
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI lângă Putin, Stalin și Ceaușescu
Mediafax
SURPRIZA găsită de turiștii români la Balcic: Simion, Georgescu și Nicușor Dan, VÂNDUȚI...
Aproape 60.000 de MIGRANȚI au ajuns în Ceuta în ultimele 24 de ore. Ursula von der Leyen: „Imaginile sunt inacceptabile”
Gandul.ro
Aproape 60.000 de MIGRANȚI au ajuns în Ceuta în ultimele 24 de ore....
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat...
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
Mediafax
Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Actriță celebră, pe OnlyFans la 85 de ani! Donna Mills surprinde pe toată lumea
Click.ro
Actriță celebră, pe OnlyFans la 85 de ani! Donna Mills surprinde pe toată lumea
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Aproape 60.000 de MIGRANȚI au ajuns în Ceuta în ultimele 24 de ore. Ursula von der Leyen: „Imaginile sunt inacceptabile”
Gandul.ro
Aproape 60.000 de MIGRANȚI au ajuns în Ceuta în ultimele 24 de ore. Ursula von...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu la ISU Olt! A murit plutonierul Ion Florin
Doliu la ISU Olt! A murit plutonierul Ion Florin
Interpretul de muzică populară care a ajuns la spital din cauza injecțiilor pentru slăbit: ”Am ...
Interpretul de muzică populară care a ajuns la spital din cauza injecțiilor pentru slăbit: ”Am făcut un atac ischemic tranzitoriu”
Unul dintre supraviețuitorii accidentului microbuzului Dinamo 2, dezvăluiri cutremurătoare de pe patul ...
Unul dintre supraviețuitorii accidentului microbuzului Dinamo 2, dezvăluiri cutremurătoare de pe patul de spital: „L-am văzut pe Gogu, nu mișca”
Bancul de weekend | Adevărul despre mirosul de parizer
Bancul de weekend | Adevărul despre mirosul de parizer
Informații de ultimă oră după ce microbuzul echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident ...
Informații de ultimă oră după ce microbuzul echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident în Argeș. 11 persoane au ajuns la spital
Nu e o glumă! Cât a plătit Cristina Șișcanu pentru un mic-dejun la o cafenea din Italia
Nu e o glumă! Cât a plătit Cristina Șișcanu pentru un mic-dejun la o cafenea din Italia
Vezi toate știrile