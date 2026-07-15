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Saveta Bogdan a ajuns la spital. Ce a pățit artista când a coborât din taxi

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 10:30
Saveta Bogdan a ajuns la spital. Ce a pățit artista când a coborât din taxi
Saveta Bogdan, accidentare la mână
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Saveta Bogdan a avut parte de o experiență neplăcută. Artista a ajuns de urgență la spital, după ce s-a accidentat chiar în apropierea locuinței sale. 

Solista de muzică populară a avut nevoie de îngrijiri medicale. Saveta Bogdan s-a accidentat în apropierea propriei locuințe, atunci când a coborât dintr-un taxi. Aceasta și-a pierdut echilibrul, iar pentru a evita o căzătură mai serioasă s-a sprijinit pe mână. În urma controlului efectuat de medici, cântăreața a plecat acasă cu mâna în ghips.

Ce a pățit Saveta Bogdan

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate soliste de muzică populară din România. De curând, artista a trecut prin momente dificile și asta pentru că a ajuns la spital. După ce a coborât din taxi, aceasta a pus un pas greșit, s-a dezechilibrat, iar căzătura i-a fost amortizată de mâna dreaptă, care acum este în ghips.

M-am dat jos din taxi. S-a băgat un taximetrist exact în spatele blocului și m-a lăsat în bordură. Iar eu, când m-am dat jos, am făcut o mișcare greșită cu piciorul drept. Mi-a alunecat un pic, dar a fost o distanță mică și nu mi s-a întâmplat nimic la picior. Doar că, încercând să mă sprijin, m-am lovit la tendoane, aici, la podul palmei atunci când am căzut, a declarat Saveta Bogdan pentru Spynews.ro.

În urma verificării atente efectuate de medici, aceștia au constatat că artista nu a suferit o fractură. Totuși, solista trebuie să aibă grijă în această perioadă și să respecte întocmai recomandările specialiștilor, pentru o recuperare fără complicații. Pe de altă parte, Saveta Bogdan își continuă activitatea chiar și în aceste condiții, astfel că a participat la o emisiune televizată, fără ca accidentarea să fie observată.

Am fost la urgențe și mi-au pus mâna în ghips. Acum mi-l scoate vineri. Nu este ceva grav, dar totuși este ceva. Iar acum mă duc la emisiune cu mâna așa. Mi-am luat o ie cu mânecă lungă, nu s-a observat nimic aseară la emisiune, a mai adăugat solista de muzică populară.

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