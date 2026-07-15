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Alina Pușcaș se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit vedeta

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 11:02
Alina Pușcaș se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit vedeta
Alina Pușcaș a ajuns la medic /Foto: Facebook
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Alina Pușcaș trece prin momente dificile. Prezentatoarea TV a împărtășit cu urmăritorii ei faptul că a ajuns pe mâna medicilor. Ea a apelat la o procedură de scleroterapie. 

Alina Pușcaș a abordat în mediul online un subiect sensibil. Aceasta a spus totul cu zâmbetul pe buze, așa cum este obișnuită să se afișeze în public. Prezentatoarea TV a vorbit de această dată despre cel mai mare complex al său și anume că în ultima perioadă i s-au spart venele de la picioare. Ea a încercat în repetate rânduri să ascundă imperfecțiunea cu ajutorul unui fond de ten sau a unui dres.

Cu ce probleme se confruntă Alina Pușcaș

După mult timp, vedeta a decis că este momentul să apeleze la ajutorul specialistului. Din acest motiv, Alina Pușcaș s-a dus la medic pentru a o ajuta să scape definitiv de problemă. Aceasta a făcut scleroterapie, adică o procedură minim invazivă prin care medicul injectează o substanță în venele varicoase.

Ea a mărturisit că nu i-a fost ușor să se confrunte cu o astfel de problemă, mai ales la vârsta sa. În plus, a subliniat că persoanele mai în vârstă întâmpină această situație.

Știu că a fost destul de ciudat să aflați de la mine de pe story că am făcut o procedură de scleroterapie. Probabil că vă așteptați să fac doar declarații legate de înfrumusețare sau de întreținere corporală, dar uite că am vorbit și despre asta, pentru că nu întâmplător am văzut că sunt o grămadă de persoane care au acest gen de probleme. Toate venele astea care aparent mi s-au spart pe picioare, de obicei le mascam, fie cu fond de ten, fie cu un dress și într-adevăr era frustrant, pentru că nu te aștepți ca la picioare tinere, să zic așa, să existe astfel de probleme, a spus Alina Pușcaș pe Instagram.

De când are Alina Pușcaș această problemă

Prezentatoarea a fost mai sinceră ca niciodată și a explicat că se confruntă cu această situație încă de la vârsta de 16 ani. Aceasta a spus că asta a determinat-o să își schimbe complet stilul de viață, astfel că a avut grijă la alimentație, dar a început să facă și sport.

Primele vene sparte, să zic așa, pe care le-am avut au fost undeva pe la 16 ani, când m-am apucat serios de sport. Făceam alergări zilnice în natură. La acel moment nu existau încă în Târgu Mureș săli de sport. După vreo doi ani de zile am început să fac și sală și a fost o dezvoltare destul de bruscă, a mai adăugat ea.

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