Ce a pățit Alina Pușcaș după podcastul lui Jorge! A fost amendată imediat

De: Anca Chihaie 21/04/2026 | 21:17
Sursa foto: Instagram

O situație neașteptată a avut loc recent pentru Alina Pușcaș, care a trecut printr-un moment neplăcut după participarea la un podcast realizat de Jorge. Deși experiența profesională a fost una obișnuită și lipsită de incidente, finalul serii a venit cu o surpriză care a luat-o complet pe nepregătite. Iată ce a pățit aceasta!

Prezentatoarea a fost invitată la înregistrările podcastului, unde a petrecut câteva ore alături de gazdă și echipa de producție. Discuția a vizat mai multe aspecte din viața sa, inclusiv cariera, familia și parcursul personal, într-un cadru relaxat și familiar. Totul s-a desfășurat fără probleme pe durata filmărilor, iar atmosfera a fost una pozitivă.

Alina Pușcaș a fost amendată

După încheierea înregistrărilor și părăsirea locației, lucrurile au luat însă o turnură neașteptată. Vedeta a descoperit că a fost sancționată contravențional, motivul invocat fiind blocarea accesului către un garaj. Situația a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât locul unde își parcase mașina era chiar în fața spațiului unde avuseseră loc filmările, iar acel garaj aparținea, potrivit contextului, aceleiași locații.

De asemenea, nu a fost semnalată vreo urgență sau vreo situație care să justifice intervenția autorităților. Cu toate acestea, amenda a fost aplicată în cursul serii, la câteva ore după ce autoturismul fusese parcat.

Inițial, reacția prezentatoarei a fost una de nemulțumire, având în vedere caracterul aparent nedrept al sancțiunii. Ulterior, situația a fost privită într-o notă mai relaxată, fiind considerată o întâmplare ironică asociată participării la respectivul proiect media.

„Eu când am ajuns acolo parcasem mașina la ora 19.00, exact în fața locației lor, în sensul lor în care eram în fața garajului lor. În locație nu era nimeni altceva decât noi, eu, Jorge și echipa lui de filmare. La plecare, m-am trezit cu o amendă de nicăieri, o amendă pe care o luasem undeva, de fapt, știu că am văzut ora, în jur de 22.30, fără ca cineva să fi sunat, să spună că am blocat vreun garaj. Oricum era garajul locației la care am fost. A fost foarte bizar. M-am si enervat, dar m-am și amuzat, dar na, a fost un preț plătit plus pentru că m-am dus la podcast”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

