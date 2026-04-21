Madonna a lansat un apel public după ce mai multe ținute vestimentare pe care le-a purtat la festivalul Coachella au dispărut în mod misterios din culise.

Artista, în vârstă de 67 de ani, a apărut în cadrul celui de-al doilea weekend al festivalului, unde a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter. Momentul a fost unul cu o puternică încărcătură simbolică, întrucât Madonna a purtat piese vestimentare din arhiva sa personală, unele dintre ele fiind utilizate și la prima sa apariție la Coachella, în urmă cu aproximativ 20 de ani, scrie The Guardian.

Madonna a rămas fără haine la Coachella

La scurt timp după concert, artista a dezvăluit pe Instagram că aceste obiecte au dispărut. Într-un mesaj pe Instagram, ea a ținut să precizeze că regretă dispariția acelor ținute nu pentru valoarea lor financiară, ci pentru că ele fac parte din povestea sa ca artistă.

De aceea, Madonna a transmis că este dispusă să ofere o recompensă oricui îi poate aduce înapoi obiectele dispărute.

„Încă plutesc de bucurie după seara de vineri de la Coachella Valley Music and Arts Festival! Îi mulțumesc Sabrinei și tuturor celor care au făcut posibil acest moment. A fost o senzație incredibilă să aduc Confessions II înapoi acolo unde a început totul. Acest moment de «cerc complet» a avut o semnificație aparte, până când am descoperit că piesele vintage pe care le-am purtat au dispărut, costumul meu din arhiva personală, jacheta, corsetul, rochia și toate celelalte articole vestimentare. Acestea nu sunt doar haine, ci fac parte din istoria mea. Și alte piese de arhivă din aceeași perioadă au dispărut. Sper și mă rog ca o persoană binevoitoare să găsească aceste obiecte și să ia legătura cu echipa mea. Ofer o recompensă pentru returnarea lor în siguranță. Vă mulțumesc din toată inima”, a transmis Madonna.

Madonna a apărut la Coachella, alături de Sabrina Carpenter

Madonna și-a făcut revenirea triumfală la festivalul Coachella în timpul show-ului principal susținut de Sabrina Carpenter.

Momentul a avut loc în timpul celui de-al doilea weekend al festivalului, când publicul nu se mai aștepta la surprize majore. În timpul piesei „Juno”, Carpenter a fost întreruptă de apariția neașteptată a Madonnei, care a urcat pe scenă în aplauzele mulțimii.

Intrarea a marcat revenirea artistei pe scena Coachella după mai bine de un deceniu, dar și un moment simbolic, la 20 de ani de la debutul său în cadrul festivalului,

Cele două au interpretat împreună unele dintre cele mai cunoscute hituri ale Madonnei, inclusiv „Vogue” și „Like a Prayer”, dar și o piesă nouă, parte din viitorul album al artistei, „Confessions II”. Publicul a reacționat imediat, iar momentul a devenit rapid unul dintre highlight-urile ediției din 2026.

Madonna, apariție surpriză la festivalul Coachella. Mesajul ei bizar i-a uimit pe fani: „E un cerc complet”

Revenirea lui Justin Bieber la Coachella 2026, un fiasco? Ce a făcut Kendall Jenner la after-party-ul exclusivist din SUA