Celebra artistă a renunțat la carieră! Care este motivul: „Plângeam, sufeream și treceam peste”

Carmen Trandafir este o artistă pe cât de frumoasă și talentată, pe atât de modestă. Mărturisește că tenul și-l menține cu somn și făcând lucruri care îi plac. Începutul ei în lumea muzicală nu a fost ușor, pentru că emoțiile și nesiguranța au mers mână în mână cu ea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Carmen Tradafir recunoaște că, dacă nu o împingea mama ei pe drumul muzical și dacă nu ar fi existat extraordinara profesoară Mihaela Runceanu, ea nu ar fi mers mai departe. Frumoasa artistă ne spune secretul relației minunate cu soțul ei, Emil Grădinescu, și recunoaște că nu trebuie să fie totul roz când vine vorba de iubire. Carmen Trandafir vorbește, cu emoție, despre cele mai grele momente din viața ei și își aduce aminte ce tragedie era să se întâmple în 1991, pe scena de la Mamaia. De asemenea aflăm totul despre cel mai mare vis al ei care, în sfârșit, s-a împlinit.

Puțină lume știe că frumoasa artista s-a apucat de cântat pentru că sora ei, Sorina, era cântăreață. Iar de soțul ei, Emil Grădinescu, i-a plăcut din momentul în care l-a auzit comentând un meci, dar nu s-a gândit niciodată că el va fi alesul. Carmen Trandafir recunoaște că de multe ori a vrut să renunțe la muzică. Piedicile care i se puneau erau prea mari iar dorința altora de a-i tăia elanul au făcut-o să dorească să părăsească scena. A luat o pauză atunci când s-a născut fiica ei, Ana, care face, în curând, 18 ani.

Secretul lui Carmen Trandafir:„Forța și încrederea îmi veneau doar pe scenă, în afara ei am fost tot timpul, timidă, sensibilă, introvertită”

CANCAN.RO: Spune-mi totul despre albumul „Măști”, visul tău împlinit.

Carmen Trandafir: Pe 13 octombrie 2025 mi-am văzut visul împlinit. Am lansat albumul „MĂȘTI” pe vinil și CD. E un material muzical compus de Riona Sakurada și Kyrie Mendel, sunt piese la care am lucrat începând din pandemie. Pe parcurs mi-a venit ideea lansării pe suport vinil și m-am implicat în tot ceea ce a însemnat producția lui, stilul muzical, concept grafică și design. Cărturești Carusel a găzduit lansarea unde am susținut și un recital live alături de muzicienii cu care am colaborat pe albumul „Măști “. Acesta poate fi găsit în toată rețeaua de librării „Cărturești” și online pe cărturești.ro.

CANCAN.RO: La 15 ani majoritatea adolescenților nu știu încotro s-o apuce. Tu, însă, ai decis să faci muzică.

Carmen Trandafir: Da, îmi plăcea să cânt, să joc teatru în fața unui public imaginar atunci când eram copil. Mama m-a auzit, sora mea cea mare, Sorina, cânta și ea și așa m-a luat pe lângă ea. Repetam împreună, cântam tot timpul împreună. Mama ne- a sprijinit să ducem lucrurile și faptele în zona serioasă, profesionistă și așa s-a creat drumul. La 14 ani și jumătate am intrat la Școala Populară de Artă, la 16 ani participam la Festivalul de la Mamaia, în ‘91.

CANCAN.RO: O lume nu foarte prietenoasă, multă concurență, o luptă. Cum ai reuțit? Ești o mânuță de om, cu o forță maximă însă.

Carmen Trandafir: Forța și încrederea îmi veneau doar pe scenă, în afara ei am fost tot timpul, timidă, sensibilă, oarecum rezervată, introvertită. Mama a fost forța care m-a împins din spate, fără ea nu aș fi ajuns aici. Nu m-a lăsat „să mă las”, să abandonez, a fost și este în continuare alături de mine.”

CANCAN.RO: Ai fost considerată eleva favorită a Mihaelei Runceanu. Cum era Mihaela, ce lucruri importante ai învățat de la ea?

Carmen Trandafir: Nu eram neapărat favorita, toți elevii ei îi erau favoriți. Eu, fiind cea mai mică și extrem de neîncrezătoare, aveam nevoie de o atenție mai mare, iar Mihaela Runceanu, marea artistă și extraordinara profesoară, mi-a oferit această atenție. A simțit că e nevoie psihic și moral să lucreze mai mult cu mine. Atât cât am avut norocul să o am aproape, m-a ajutat enorm.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

Carmen Trandafir: Momentul special s-a petrecut pe scenă la Mamaia în ‘91, la repetiția cu lumini și costume când, în timp ce cântam, a explodat efectiv deasupra capului meu un reflector. A fost o bubuială zdravănă, partea interesantă a fost că eu am continuat să cânt ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A fost apreciată această atitudine a mea de către cei prezenți.

Carmen Trandafir recunoaște: „De foarte multe ori am vrut să mă opresc, mi s-au pus multe piedici”

CANCAN.RO: De câte ori, în cariera ta, din diferite motive ai spus „stop, gata, nu mai pot”?

Carmen Trandafir:De foarte multe ori am vrut să mă opresc, mi s-au pus multe piedici, se încerca tăierea avântului meu. Dar, așa cum am spus, mama a fost cea care m-a ajutat să trec peste acele momente. Plângeam, sufeream și treceam peste, reveneam cu forțe noi, cu ambiții mai mari.

CANCAN.RO: Și ai renunțat la tot, într-o zi, dar pentru familie.

Carmen Trandafir:Am pus pe pauză. A fost alegerea mea, era momentul să fiu mamă și atât. Știam că voi reveni cu alte proiecte atunci când Ana va merge la grădiniță. Ușor, ușor, m-am desprins și am mers în paralel.

CANCAN.RO: Ai o viață minunată alături de un soț de care te-ai îndrăgostit privindu-l la televizor. Cum ai știut, atunci, că EL este alesul?

Carmen Trandafir:Nu am știut atunci că este alesul. Urmăream meciuri și automat îl auzeam comentând, îl apreciam și admiram mult comentatorul, dar nu mă gândeam că voi ajunge să îl cunosc personal, să stau de vorbă cu el. Nici nu mi-am propus asta atunci. Soarta ne-a adus față în față la niște evenimente mondene prin 2003 și am vorbit diverse, eu despre fotbal, el despre muzică. Deci, muzica și sportul ne-au nășit în relația ce avea să se lege.

CANCAN.RO: După atâția ani de căsnicie, ce trebuie să se întâmple și ce nu, pentru ca o relație să dureze?

Carmen Trandafir:Într-o relație trebuie să se întâmple și bune și mai puțin bune, o relație trebuie să fie încercată, nu trebuie să fie totul roz. Dacă reușești să treci peste mici obstacole (de cele mari nu vorbesc, nu le-am experimentat), atunci se poate spune că ai întâlnit omul care aduce echilibrul, ca acei parteneri se completează și au maturitatea de a construi în continuare împreună. Pot să spun că noi doi ne-am găsit unul pe celălalt.

CANCAN.RO: Ana mai are puțin și face 18 ani.Cum te simți acum, ca mamă a unui viitor adult?

Carmen Trandafir:Da, în toamnă va deveni majoră. Până atunci e fetița noastră dragă, după 18 ani va fi tot fetița noastră minunată, după 30 de ani și mai departe tot fetiță va fi pentru noi. Mă rog să fim sănătoși și să ne aibă alături ca părinți, în viață, cât mai mulți ani. O vom ajuta, o vom susține, îi vom fi alături și în viața ei de adult așa cum își va dori ea. Eu, cel puțin, voi încerca să nu o sufoc cu grija mea exagerată uneori.

CANCAN.RO: Fricile unei mame se mai estompează, odată cu trecerea timpului, sau tot acolo rămân?

Carmen Trandafir:Fricile, grijile rămân, doar că se transformă, tot timpul sunt altfel de griji.

CANCAN.RO: Ești o mamă minunată, asta e clar, dar te-ai gândit cum vei fi ca soacră?

Carmen Trandafir:M-am gândit, dar nu am reușit să mă pun în pielea unei soacre, nu știu cum voi fi. Dacă o voi vedea fericită, atunci voi fi cea mai drăguță soacră. Eu am încredere în Ana și știu că va face alegerea potrivită la timpul potrivit.

Carmen Trandafir ne dezvăluie secretul frumuseții ei: „Dorm bine noaptea, nu fumez, nu pot să beau alcool”

CANCAN.RO: Tu, sincer spun, nu îmbătrânești niciodată. Cum faci?

Carmen Trandafir:Mulțumesc. Dacă e așa cum spui, eu cred că gena e un factor important, apoi odihna. Îmi iau o oră măcar zilnic de somn. Încerc să nu mă încarc negativ, când simt că obosesc pun stop. Nu fac excese, dorm bine noaptea, nu fumez, nu pot să beau alcool, nici măcar jumate de pahar de vin cât recomandă unii medici. Nu folosesc creme de față scumpe, folosesc aceeași cremă de peste 20 de ani.

CANCAN.RO: Ce te face să râzi, cu adevărat? Dar să plângi?

Carmen Trandafir:Momentele în familie mă fac să răd, rădem mult împreună, ne place să nu ne luăm prea în serios. Plâng la filme cu și despre animale, plâng când văd pe rețelele sociale cazuri cu și despre animale, plâng când văd animale chinuite. Tocmai de aceea încerc să ocolesc pe cât posibil imagini care mă emoționează, dar sprijin atât cât pot, lunar, diverse asociații pentru protecția acestor suflete.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să te menții, timp de atâția ani, într-o lume care este în continuă schimbare? Ce trebuie să ai în plus ca să reziști în lumea muzicală?

Carmen Trandafir:Am încercat să-mi țin viață personală departe de orice, spațiul meu intim e al meu și atât. Nu e nimic special în el pentru ceilalți, e special pentru mine. Oamenii, presa, simt asta și respectă.

În lumea muzicală cred că e bine să-ți păstrezi bunul simt, să fii serios, să respecți promisiuni. Să fii civilizat, să cânți doar ceea ce-ți place să cânți pentru a fi apreciat de publicul tău, să nu cauți succes de moment prin diverse compromisuri. Să te păstrezi proaspăt și cu o imagine plăcută, să încerci tot timpul noul și să te bucuri de ceea ce faci.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Carmen Trandafir:Am avut două momente grele. Atunci când am pierdut-o pe Mihaela Runceanu și, peste câțiva ani, pierderea bunicii. Viața și timpul te ajută să treci peste toate pierderile și momentele grele.

CANCAN.RO: Ai fost și ești o femeie tare frumoasă. Te-a ajutat acest lucru…sau mai mult te-a încurcat?

Carmen Trandafir:Nu mă consider o femeie foarte frumoasă, nicidecum. Cred că întrebarea era pentru Mădălina Ghenea sau Angelina Jolie. Zic să trecem mai departe, îți mulțumesc oricum (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Unde vă petreceți vacanța de vară? Există vreun loc în care obișnuiești să te întorci?

Carmen Trandafir:Vom merge în Grecia și pe final de vară dăm o fugă și la marea noastră, ne așteaptă acolo niște căsuțe direct pe plajă. Grecia este o destinație pe care o alegem aproape an de an, schimbăm însă de fiecare dată stațiunea, zona, hotelul.

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