TOP 50 de vedete, așa cum rar le vezi în public! Cum arată Andreea Raicu, Erika Isac sau Otniela Sandu în varianta 100% naturală

Pe Instagram sunt impecabile, pe covorul roșu strălucesc, iar în lumina reflectoarelor par desprinse din reviste. Dar cum arată cele mai cunoscute femei din România atunci când machiajul, filtrele și stylingul dispar? Unele demonstrează că frumusețea nu are nevoie de artificii, în timp ce altele sunt aproape de nerecunoscut fără „armele” din trusa de make-up. Am adunat într-un TOP 50 imagini care arată cum arată, de fapt, divele din showbiz atunci când ies din casă fără să acorde prea multă atenție look-ului.

CANCAN.RO le-a surprins de-a lungul timpului pe unele dintre cele mai cunoscute femei din România în diferite ipostaze, fie pe stradă, la shopping, la terasă alături de prieteni sau în timp ce făceau sport. Departe de evenimentele mondene, camerele de filmat și ședințele foto, vedetele au fost fotografiate în cele mai naturale momente, fără machiaj și fără filtre.

Fără machiaj și fără filtre: imagini rare cu vedetele

Unele poate au ales să iasă așa, altele poate nu au avut timp să se aranjeze, cert este că, pentru câteva momente, au lăsat garda jos, în speranța că vor trece neobservate sau, pur și simplu, fără să le pese că sunt privite. Iată cum arată cele mai frumoase femei din România atunci când ies din casă nearanjate!

Otniela Sandu, surprinsă complet natural, fără urmă de machiaj, într-o apariție departe de camerele foto. Vedeta poartă o jachetă din denim deschis, peste un top negru, iar părul este lăsat liber, într-un look cât se poate de simplu. Și, trebuie să recunoaștem, ne place ce vedem! La Otniela, diferența dintre imaginea de pe Instagram și cea din viața reală nu pare să fie una prea mare.

Andreea Esca este una dintre persoanele publice pe care nu ai cum să nu le observi. De această dată, vedeta a atras atenția printr-o apariție cât se poate de relaxată, într-o ținută lejeră, potrivită pentru timpul liber. Bluza într-o nuanță delicată de piersică îi vine de minune și îi pune în valoare chipul. Fără machiaj și fără filtre, prezentatoarea a fost surprinsă într-o ipostază naturală, cu chipul complet la vedere.

Andreea Esca și Otniela Sandu, un mare plus fără make-up

Apariția sa nu face decât să confirme imaginea unei femei care nu simte nevoia să apeleze mereu la artificii pentru a arăta bine. De altfel, Andreea Esca este cunoscută pentru naturalețea sa și pentru stilul lipsit de exagerări atunci când nu se află în fața camerelor de filmat. Dincolo de ținutele elegante și de imaginea impecabilă pe care o afișează la pupitrul știrilor, vedeta pare să prefere, în timpul liber, simplitatea și confortul.

Dacă în cazul celor două doamne de mai sus lipsa machiajului nu face o diferență prea mare, la Andreea Raicu lucrurile stau puțin altfel. Vedeta apare într-o ținută elegantă, dar relaxată, cu pantaloni lungi gri, o bluză albă și un sacou purtat pe umeri, în timp ce vorbește la telefon. Fără make-up, diferența față de imaginea cu care ne-a obișnuit în mediul online și la televizor este ceva mai vizibilă, acolo unde Andreea apare de fiecare dată impecabilă, fără cusur. Dar tocmai aici îi apreciem îndrăzneala: să se lase văzută și într-o variantă complet naturală, fără filtre, retușuri sau artificii.

La capitolul naturalețe, parcă nici Roxana Vancea nu prinde un loc în top 10. Diferența față de imaginile atent pregătite este destul de vizibilă: fără machiaj, cu părul prins și îmbrăcată într-un tricou sport, vedeta apare într-o variantă mult mai simplă. Și parcă nici expresia feței nu o ajută prea mult în această fotografie.

Andreea Raicu și Roxana Vancea, machiajul le completează look-ul

Roxana este ușor încruntată, însă nu știm exact ce a făcut-o să aibă această mină serioasă. Poate fotograful a prins-o într-un moment mai puțin bun… sau poate pur și simplu nu era cea mai fericită zi pentru zâmbete.

Erika Isac pare să fi ieșit direct din casă, fără să acorde prea multă atenție look-ului. Artista poartă o geacă deschisă la culoare peste un top albastru, are părul lăsat liber și ține în brațe un buchet mare de flori, în timp ce telefonul rămâne nelipsit din peisaj.

Erika Isac, fără make-up: controversată, dar naturală

Fără machiaj, chipul ei arată mult mai simplu decât în aparițiile în care make-up-ul îi accentuează privirea și trăsăturile. Totuși, nici aici diferența nu este una care să o facă de nerecunoscut. Ba chiar am putea spune că Erika este printre cele care nu au de ce să se teamă de o astfel de fotografie.

Mădălina Pamfile bifează și ea capitolul aparițiilor naturale, într-o ținută colorată și cât se poate de lejeră. Vedeta a ieșit la plimbare cu un frappe în mână, într-un top roz și pantaloni scurți în nuanțe de portocaliu și roz, cu părul lăsat liber. Departe de imaginile atent pregătite pentru rețelele sociale, apariția este una mult mai simplă și ne arată o Mădălina fără prea multe artificii. Iar dacă ne uităm la fotografiile sale de pe Instagram, diferența se simte.

Ramona Olaru nu se ferește niciodată să se arate așa cum este, iar aparițiile sale fără machiaj demonstrează că nu are nevoie de artificii pentru a atrage atenția.

Ramona Olaru, fără make-up pare mai copilăroasă

Fără make-up, vedeta capătă un aer mai tineresc și pare chiar mai copilăroasă, ceea ce îi oferă un farmec aparte. În timpul liber, Ramona preferă un look cât mai simplu și natural, fără să simtă nevoia să ascundă ceva în spatele unui machiaj elaborat. Chipul său rămâne la vedere, iar naturalețea pare să fie suficientă pentru o apariție plăcută și relaxată.

Chiar dacă naturalețea rămâne un atu important, în această perioadă fiecare alege să se poarte și să se prezinte așa cum se simte cel mai bine. Important este ca schimbările să nu fie atât de mari încât vedetele să devină de nerecunoscut, atât în fotografiile de pe rețelele de socializare, cât și în realitate.

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