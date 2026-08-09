Andreea Tonciu și soțul și-au dat „ignore” pe plajă. După 10 ani de mariaj, altele sunt prioritățile

Andreea Tonciu și soțul său, Daniel Niculescu, și-au luat o vacanță parent-friendly, adică doar ei doi, fără fiica Rebecca, pentru ca fiica lor să aibă timp să se distreze cu prietenii de vârsta ei și să nu fie deranjată de părinți, care, săracii, stau singurei într-o cameră de hotel la Mamaia, într-o singurătate apăsătoare… 😀 CANCAN.RO are imagini cu cuplul Tonciu-Niculescu pe plajă, în zona de fițe din Mamaia Nord, unde altundeva…

Daniel Niculescu, 35 de ani, fost boxer, în prezent antreprenor, este soțul Andreei Tonciu de peste 10 ani. Respect! Orice căsătorie care trece de zece ani ar trebui premiată. Un sejur aniversar decontat de primăria unde a avut loc căsătoria, măcar. Cât despre Andreea Tonciu, 40 de ani, este acum casnică by choice și mamă de unu, cum spun mămicile de pe grupurile de parenting.

Iată-i deci pe Andreea Tonciu și soțul, la șezlong, într-o binemeritată pauză de bronzat. Andreea poartă un costum negru, că de, e brunetă și nu se cade să poarte alte culori, că se supără părul pe ea. Soțul era deja la plajă când apare Andreea Tonciu, probabil stătuse mai mult să-și aranjeze machiajul și restul secretelor feminine de beauty (gen un epilat last-minute).

În momentul în care apare Andreea Tonciu, soțul, care până atunci efectiv rupsese telefonul, devine puțin mai atent. Fosta asistentă TV se schimbă, trece la costum de baie, dar nici vorbă să intre în apă. Pesemne o fi udă. Sau rece. Cât despre relațiile cu soțul, ele clar sunt cam reci. În loc să stea la baliverne ca oamenii la șezlong, ei fac discuții separate, fiecare pe bisericuța lui.

Ea vorbește cu o doamnă la fel de pasionată de negru ca Andreea Tonciu. Posibil discuție de parenting, și doamna pare mămică, după nesațul cu care se lansează în conversația cu Andreea, fără să fie plozi prin preajmă. Sunt multe de discutat, mai e o lună și începe școala, trebuie făcută lista cu ce se cumpără, de la haine la ghiozdan, rechizite și tot restul.

În acest timp, soțul, adică Daniel Niculescu, stă la o bârfă (pardon, discuție serioasă) cu un domn tatuat. Nici nu știm ce ar putea să discute bărbații între ei în perioada asta, din moment ce Campionatul Mondial s-a terminat. Doar nu discută despre Petrolul sau Craiova!

Sesiunea de bronzat se prelungește, dar soții Tonciu-Niculescu nu par să se bage în seamă. Acesta nu e neapărat un semn rău! E mai degrabă indiciul că au o căsătorie solidă, trecută de 10 ani, pentru că știu secretul unei relații bune cu sexul opus: lasă-l în pace și te va lăsa în pace!

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