Ce ritual au Andreea Tonciu și Rebecca atunci când ies singure la mall. Fiica fostei asistente TV s-a transformat într-o adevărată domnișoară

Andreea Tonciu, 40 de ani, e o femeie realizată și care se ocupă cu prioritate de fetița ei. CANCAN.RO le-a surprins pe fete în timp ce stăteau la terasă, la o cafeluță (Rebecca are un suc, evident), la Băneasa Shopping City. Andreea trișează puțin și mai bagă o țigară cât timp ele discută vrute și nevrute. E vacanță, ce să facă altceva?

Cei peste 400k de followeri de pe Instagram ai Andreei Tonciu sunt obișnuiți s-o vadă în ipostaze cel puțin provocatoare, cu multă piele vizibilă. De data asta, Andreea Tonciu e înfofolită într-un hanorac și pantaloni de trening (pardon, sweat pants). Cât despre filtre de Instagram, ele lipsesc cu desăvârșire. Andreea Tonciu e așa cum e în realitate. O mamă care a ieșit cu fiica ei la mall și s-au oprit la o cafenea să mai ia o pauză și să socializeze. Și nu e doar o mamă, din ce se vede ea și Rebecca sunt best friends for ever, bff.

Cu siguranță multă lume va trece cu vederea faptul că Andreea Tonciu, deși stă la masă cu fetița ei, mai trage din țigară. Foarte mulți părinți fac asta, parentingul se pune pe pauză când trebuie să intre două-trei pufuri, ca să nu fie mami nervoasă la volan :D.

Cele două sunt bronzate după sejurul în Antalya unde familia Andreei Tonciu a fost cazată la un luxos hotel cu infinity pool și tot tacâmul. Iată ce vacanțe au românii cu posibilități! E un model și o inspirație pentru toți cei care se complac și nu vor să iasă din zona de confort, cum a făcut Andreea Tonciu.

Anul trecut, planurile Andreei Tonciu erau colosale. Urma să se mute în Dubai cu toată familia, deci inclusiv cu Rebecca. Din păcate, sau poate din fericire, cine știe, a intervenit un „mic” război în Orientul Mijlociu, așa că Dubaiul a devenit subit o destinație mai degrabă periculoasă decât bănoasă. Când Dubaiul e prea departe, e bun și un Băneasa Shopping City. De altfel, e destul de greu să rupi un copil de vârsta școlii primare de tot anturajul de prieteni și colegi, chiar dacă într-adevăr în Dubai sunt mai multe posibilități să-ți deschizi o afacere pe zona de beauty, cum își dorește Rebecca (toate fetițele de vârsta ei visează la așa ceva).

Soțul Andreei, Daniel Niculescu, un om de afaceri prosper, e mai mult decât dispus să le ofere fetelor lui viața pe care și-o doresc, „cu de toate”. Cât despre Andreea Tonciu, nici la ea nu merge rău, colaborările vin destul de consistent, dacă e să numărăm brandurile prezente pe conturile sale de pe rețelele de socializare.

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