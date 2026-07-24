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Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 08:25
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
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S-a aflat ce i-a grăbit sfârșitul legendarei actrițe Adela Mărculescu! Deși și-a păstrat până la final eleganța și demnitatea care au făcut-o inconfundabilă, apropiații spun că o problemă gravă de sănătate i-a schimbat complet destinul.

Pentru public, Adela Mărculescu va rămâne mereu femeia rafinată, cu privirea caldă și vocea care umplea sala de teatru. În spatele aplauzelor însă, ultimul capitol al vieții sale s-a scris în liniște, departe de lumina reflectoarelor și de agitația scenei pe care a iubit-o mai presus de orice.

Problema de sănătate care i-a grăbit decesul actriței Adela Mărculescu

Silviu Biriș, actor al Teatrului Național și unul dintre foștii săi studenți, a fost printre oamenii care au cunoscut-o nu doar ca artistă, ci și ca om. Potrivit acestuia, fractura de șold suferită de Adela Mărculescu în urmă cu aproximativ un an a fost momentul care i-a schimbat radical viața și i-a grăbit declinul.

„Dumnezeu să o primească în Brațele Lui, acasă! Am jucat mult împreună. Mi-a fost și profesor de vorbire. Îi datorez mult. Nu mi-a mai răspuns la telefon, de mai bine de un an. Nu mai știam nimic de ea. Aflasem că e într-un azil, îngrijită. Nu avea copii, avea decât teatrul și pe Dumnezeu.

Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil
Problema de sănătate care i-a grăbit decesul Adelei Mărculescu. Era în azil

Am văzut-o într-o filmare pe Facebook. Era îngrijită. Arăta bine, elegantă, ca de fiecare dată, doar că era în scaun cu rotile. Fractura de șold, pe care a suferit-o acum un an, i-a grăbit finalul. Era singură în casă când s-a accidentat. Nu știm dacă atunci s-a dezechilibrat sau a fost un AVC”, a povestit actorul.

Accidentul a obligat-o să renunțe la independența pe care o prețuise o viață întreagă, iar de atunci fiecare zi a devenit o nouă încercare.

„Nu avea copii, avea decât teatrul și pe Dumnezeu

Adela Mărculescu și-a dedicat întreaga existență scenei. Nu și-a întemeiat o familie, însă generații întregi de actori au considerat-o mentor, iar publicul i-a oferit dragostea pe care o merită doar marile valori.

Silviu Biriș a spus că discuțiile lor nu se opreau niciodată la teatru. Cei vorbeau despre credință, despre sensul vieții și despre clipa pe care niciun om nu o poate evita.

„Uite că a învățat și ea să… moară. Dar s-a născut iar în veșnicie! Vorbeam des cu Adela Mărculescu despre trecerea noastră, care vine firesc, în lumea de dincolo. Știa că sunt și teolog. Și ne sfătuiam. Sunt sigur că a știut ce să facă. A fost mereu o femeie curajoasă și un suflet nobil.Eu cred că, pentru astfel de personalități, care au motivat zeci de generații, milioane de români, ar trebui să se țină cel puțin o zi de doliu național. Așa e sănătos. Pentru memoria colectivă a neamului nostru”, a spus actorul pentru Click.

Când va fi înmormântată marea doamnă a teatrului românesc

Puțini actori au iubit teatrul așa cum a făcut-o Adela Mărculescu. Chiar și la o vârstă înaintată a continuat să urce pe scenă, convinsă că acolo îi este locul. Publicul a aplaudat-o până aproape de final, fără să știe că, dincolo de cortină, purta o luptă pe care nu o vedea nimeni. Dispariția ei a lăsat un gol uriaș și în colectivul Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

„Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță ADELA MĂRCULESCU, o figură de o distincție aparte, ale cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori.Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult.

Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezența sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Național din București: Doamna Boyle în „Cursa de șoareci” de Agatha Christie (regia Erwin Șimșensohn) și Chiriachița în „Titanic vals”, de Tudor Mușatescu (regia Dan Tudor)”, au transmis reprezentanții instituției.

Cei care au admirat-o timp de zeci de ani vor avea ocazia să îi aducă un ultim omagiu începând cu 24 iulie, când trupul neînsuflețit va fi depus la Biserica Sfântul Gheorghe din București, de la ora 12:00.

O zi mai târziu, pe 25 iulie, de la ora 10:00, cortina va cădea definitiv peste una dintre cele mai elegante și iubite actrițe ale României. Adela Mărculescu va fi condusă pe ultimul drum la Cimitirul Bellu. Vocea, privirea și personajele pe care le-a dăruit publicului vor continua să trăiască în memoria celor care au aplaudat-o. Uneori, marile artiste nu dispar cu adevărat. Se mută în amintirile oamenilor care le-au iubit.

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