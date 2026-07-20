Doliu în lumea teatrului! Actrița Dana Tapalagă a murit la vârsta de 57 de ani. A fost răpusă de o boală grea

Lumea teatrului și a filmului românesc este în doliu! Actrița Dana Tapalagă, cunoscută publicului și pentru rolul din filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, s-a stins din viață. Aceasta a murit la vârsta de doar 57 de ani, fiind răpusă de o boală grea. Și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, după o luptă îndelungată cu cancerul.

În ultima perioadă, Dana Tapalagă a fost internată la Spitalul Universitar de Urgență București, unde s-a stins din viață. De-a lungul suferinței sale, colegii și prietenii s-au mobilizat pentru a-i fi alături, organizând campanii de strângere de fonduri care să o ajute să urmeze tratamentele necesare împotriva cancerului.

Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către regizorul Adrian Roman, care a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online.

„«Să ții minte că și atunci când nu o să mai fiu, te voi iubi». Dana a plecat. În seara asta. Sfârșitul nu-i aici, nu-i așa, Dana?”, a scris regizorul Adrian Roman, pe Facebook.

Actrița Dana Tapalagă a murit

Actrița Dana Tapalagă lasă în urmă o carieră bogată, iar în ciuda bolii care a măcinat-o, aceasta nu a renunțat la marea ei pasiune. Aceasta a urcat pentru prima oară pe scena teatrului în anul 1987, înainte de a urma o facultate de profil. Ulterior, în anul 1994, a absolvit Academia de Teatru și Film din București, iar de-a lungul carierei a interpretat numeroase roluri care i-au adus aprecierea publicului.

Debutul în lumea cinematografiei l-a marcat în anul 1995, în filmul „Confesiune”, regizat de Marius Șoptereanu. Ulterior, Dana Tapalagă a devenit cunoscută publicului larg odată cu apariția în filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu, producție recompensată cu numeroase premii internaționale, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes. Rolul l-a primit într-un moment greu al vieții, imediat după moartea tragică a soțului său, Patric Petre Marin.

„Eram cioburi, îmi pierdusem jumătatea… Soțul meu, actorul Patric Petre Marin, fusese victima unui accident oribil provocat de un individ fără suflet… și nu reușeam să-mi revin. Cristian m-a luat în filmul lui atunci când toată lumea – mai puțin familia mea – m-a abandonat. Unii poate au crezut că moartea se ia, alții nu doreau oameni triști alături… Cristian a avut încredere în mine. Alături de el și de colegii mei am reînvățat să râd, am scăpat de cortizon, am învățat să merg înainte”, declara Dana Tapalagă, în urmă cu ceva timp.

În anul 2014, actrița a primit un diagnostic greu din partea medicilor: cancer. Chiar și după aflarea diagnosticului, Dana Tapalagă nu a renunțat la marea sa pasiune și a continuat să urce pe scenă, atunci când sănătatea îi permitea.

Pe lângă activitatea din teatru și film, Dana Tapalagă și-a pus amprenta și în domeniul voice-over-ului, împrumutându-și vocea pentru reclame, documentare și personaje din filme și desene animate.

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