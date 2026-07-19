Doliu în televiziunea românească! A murit Dumitru Udrescu, creatorul „Teleenciclopediei”

Dumitru Udrescu, unul dintre fondatorii și primii realizatori ai emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit la Los Angeles, oraș în care trăia de aproape jumătate de secol. Anunțul a fost făcut de TVR pe 18 iulie, fără alte detalii privind vârsta sau cauza decesului.

Udrescu a lansat „Teleenciclopedia” în 1965, împreună cu Adolf Oprescu, într-o perioadă în care televiziunea era puternic controlată de regimul comunist. El povestea că intenția sa a fost să ofere publicului o alternativă la discursul propagandistic al vremii, o deschidere către informație reală și cultură. Prima ediție a fost difuzată în direct pe 22 mai 1965.

De-a lungul anilor, emisiunea a abordat subiecte variate – istorie, artă, geografie, știință, cinematografie, tehnologie – devenind un reper cultural pentru telespectatori. Aria compusă de Nicolae Kirculescu a fost aleasă ca muzică de generic de către Udrescu și Oprescu, contribuind la identitatea sonoră inconfundabilă a programului.

După 1989, coordonarea producției a fost preluată de Cornelia Rădulescu, iar de-a lungul timpului numeroși actori și oameni de cultură au colaborat cu emisiunea. Vocile lui Ion Caramitru, Florian Pittiș, Irina Petrescu, Sanda Țăranu, Carmen Movileanu și Răzvan Theodorescu au devenit parte din farmecul „Teleenciclopediei”.

Istoria emisiunii a inclus și momente tensionate. În 1988, programul a fost suspendat după difuzarea unor documentare despre Jean-François Champollion și bufnițe, materiale care au iritat-o pe Elena Ceaușescu. Conducerea TVR a fost informată că „tovarășa” nu înțelege de ce se acordă atenție „Șampionului” și unor păsări considerate „dăunătoare”. Emisiunea a fost scoasă din grilă, însă a revenit după două luni și jumătate, în urma numeroaselor scrisori trimise de telespectatori.

În 2025, „Teleenciclopedia” a împlinit 60 de ani și a depășit 2.850 de ediții, rămânând cel mai longeviv program de știință și cultură din televiziunea românească. Moștenirea lui Dumitru Udrescu se regăsește în continuitatea și prestigiul unei emisiuni care a educat generații întregi.

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