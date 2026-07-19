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Când două creiere „gândesc la fel”. Cercetătorii au descoperit că undele cerebrale chiar se pot sincroniza

De: Diana Cernea 20/07/2026 | 00:50
Când două creiere „gândesc la fel”. Cercetătorii au descoperit că undele cerebrale chiar se pot sincroniza
Pe aceeași lungime de unde, sursa-colaj CANCAN.RO
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Expresia „suntem pe aceeași lungime de undă” s-ar putea să fie mai adevărată decât credeam. Potrivit revistei Vice, cercetătorii au demonstrat că activitatea cerebrală a două persoane se poate sincroniza atunci când acestea colaborează sau comunică eficient. Mai mult, fenomenul poate fi chiar antrenat și amplificat.

Creierele se sincronizează atunci când oamenii colaborează

Oricine a lucrat vreodată într-o echipă foarte bine sudată sau a avut impresia că „gândește la unison” cu altcineva a experimentat, probabil, ceea ce oamenii de știință numesc sincronie cerebrală. Fenomenul a fost observat atât în laborator, cât și în situații din viața reală și a fost analizat într-o amplă cercetare publicată în revista Trends in Cognitive Sciences.

Cercetătorii au revizuit studii desfășurate pe parcursul unui deceniu, care au implicat mii de participanți, de la elevi și studenți până la artiști profesioniști. Folosind căști portabile EEG, specialiștii au constatat că atunci când oamenii sunt implicați cu adevărat într-o activitate comună, undele lor cerebrale încep să se sincronizeze.

Mai mult, atunci când participanții vedeau în timp real cât de sincronizată era activitatea lor cerebrală, această sincronizare devenea și mai puternică.

Elevii învățau mai bine, iar muzicienii își sincronizau creierele

Rezultatele sugerează că expresia „a fi pe aceeași lungime de undă” descrie un fenomen neurologic real.

În cazul elevilor, cei ale căror activități cerebrale erau sincronizate în timpul orelor spuneau că se simțeau mai bine alături de colegi și apreciau mai mult lecțiile profesorului.

Fenomenul a fost observat și în lumea muzicii. Într-un studiu realizat în 2019, cercetătorii au monitorizat activitatea cerebrală a artistului Bad Bunny în timp ce înregistra o piesă împreună cu rapperul portorican Residente.

Pe măsură ce colaborau, oamenii de știință au putut observa în timp real cum undele lor cerebrale începeau să se alinieze.

Singurătatea pare să reducă sincronizarea dintre oameni

Studiul a mai arătat că persoanele care se descriau ca fiind singuratice prezentau un nivel mai redus de sincronie cerebrală în interacțiunile cu ceilalți. Cercetătorii cred că acest fenomen ar putea avea aplicații importante în viitor.

Ei speră că măsurarea și stimularea sincronizării cerebrale ar putea deveni un instrument util în psihoterapie, în educație și în orice domeniu în care colaborarea și lucrul în echipă sunt esențiale.

Potrivit publicației Discover Magazine, un studiu mai amplu, finanțat la nivel federal în Statele Unite, va analiza dacă întărirea sincronizării dintre terapeut și pacient poate îmbunătăți rezultatele tratamentelor psihologice.

Concluzia cercetătorilor este că ceea ce numim în mod obișnuit „chimie” sau „vibe bun” între două persoane ar putea avea, de fapt, o bază neurologică măsurabilă.

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