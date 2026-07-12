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Invazie de cobre în China, după inundații. Sute de șerpi veninoși au scăpat din ferme, iar autoritățile sunt în alertă

De: Diana Cernea 13/07/2026 | 00:50
Invazie de cobre în China, după inundații. Sute de șerpi veninoși au scăpat din ferme, iar autoritățile sunt în alertă
Invazie de cobre în China, sursa-colaj CANCAN.RO
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Sute de șerpi, inclusiv cobre veninoase, au scăpat din fermele de reproducere inundate din sudul Chinei, după ploile torențiale provocate de taifunul Maysak. Potrivit publicației The Guardian, autoritățile au emis avertismente de urgență pentru populație, după ce mai mulți localnici au fost mușcați, iar un deces suspect este investigat.

Șerpii au ajuns pe străzi odată cu viiturile

Fermele de șerpi din orașul Hengzhou, regiunea autonomă Guangxi Zhuang, au fost inundate în urma precipitațiilor abundente, iar sute de reptile au reușit să evadeze. Imagini distribuite de presa de stat au devenit virale pe internet. În acestea apar localnici care încearcă să captureze șerpii cu plase, în timp ce o cobră își scoate capul din apele noroioase.

Presa locală relatează că printre speciile scăpate se numără șerpi de apă, șerpi-regi (king ratsnakes) și cobre.

Un localnic internat în spital a declarat pentru Beijing News că a fost mușcat de o cobră în timp ce curăța resturile aduse de apă din locuința sa.

Zeci de mii de oameni evacuați din cauza inundațiilor

Inundațiile au provocat pagube majore în Guangxi. Două rezervoare au cedat după revărsarea apelor, iar mai multe sate au fost complet izolate.

Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în regiune, peste 50.000 de oameni au fost evacuați, iar alte șase persoane sunt în continuare date dispărute.

La nivel național, bilanțul furtunilor a ajuns la 38 de morți. O alunecare de teren din provincia Gansu a ucis 21 de persoane, iar furtuni și tornade au provocat alte 11 decese în provincia Hubei.

Autoritățile avertizează: șerpii se pot ascunde în case

Centrul Media din Hengzhou a emis recomandări speciale privind prevenirea și tratarea mușcăturilor de șarpe. Potrivit autorităților, printre reptilele eliberate de ape se află cobre, șerpi krait și vipere verzi, toate specii veninoase.

Locuitorii au fost avertizați că șerpii se pot ascunde în locuințe, pe scări, în colțurile clădirilor sau pe malurile râurilor și au fost sfătuiți să nu încerce să îi captureze singuri.

În paralel, autoritățile au suplimentat stocurile de antidot, au deschis un circuit rapid pentru victimele mușcăturilor de șarpe la spitalul din Hengzhou și au trimis echipe de intervenție și personal medical suplimentar în zonele afectate.

Deși apariția șerpilor în timpul inundațiilor este relativ frecventă în sudul Chinei, cazurile în care sute de exemplare veninoase scapă simultan din ferme comerciale sunt considerate extrem de rare.

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