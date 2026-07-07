Bătaie pe aer condiționat în Franța! Poliția, chemată la supermarketuri înaintea noului val de caniculă

Francezii se grăbesc să cumpere aparate de aer condiționat înainte ca un nou val de căldură extremă să lovească țara. Potrivit AFP, în mai multe supermarketuri din regiunea Paris au izbucnit îmbrânceli și certuri, iar poliția a fost chemată pentru a calma mulțimile care încercau să pună mâna pe aparatele aflate la promoție.

Hoarde de cumpărători la magazinele Lidl

Sute de persoane s-au adunat joi în fața magazinelor Lidl din Paris și din împrejurimi pentru a cumpăra aparate de răcire vândute la preț redus. În condițiile în care alte aparate de aer condiționat costă în Franța peste 1.200 de euro, modelul pus în vânzare de Lidl, la doar 179 de euro, a atras mulțimi impresionante.

În cel puțin două magazine a fost nevoie de intervenția poliției după ce au izbucnit îmbrânceli și dispute între clienți.

Mousa Traore, care a așteptat mai bine de o oră alături de aproximativ 200 de persoane în fața unui magazin din nordul Parisului, a povestit că inițial li s-a spus că există doar două aparate disponibile.

„Apoi a venit poliția și ni s-a spus că nu mai este niciunul. Cred că polițiștii le-au luat”, a glumit acesta.

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Țara tocmai a trecut printr-un episod canicular fără precedent, care a provocat decese suplimentare, a suprasolicitat spitalele, a dus la închiderea unor școli și la anularea mai multor festivaluri muzicale.

Meteorologii avertizează că un nou val de căldură va afecta Franța în acest weekend. Deoarece verile au fost, în mod tradițional, mai blânde, puține locuințe și școli franceze sunt dotate cu aer condiționat, ceea ce face ca populația să fie vulnerabilă în fața temperaturilor extreme, tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.

Aerul condiționat, nou subiect de dispută politică

Subiectul aparatelor de aer condiționat a devenit și unul politic în Franța. Partidul de extremă dreapta aflat în opoziție acuză Guvernul că nu a pregătit țara pentru temperaturile tot mai ridicate, în timp ce ecologiștii avertizează asupra consumului mare de energie pe care îl presupune utilizarea pe scară largă a acestor sisteme.

În fața magazinelor, atmosfera a fost în general calmă, însă au existat și persoane care au încercat să sară peste rând.

„Nu deschid magazinul dacă nu vă retrageți”, le-a strigat managerul unui magazin clienților adunați la intrare, în timp ce un angajat a confirmat pentru AFP că unitatea primise doar două aparate de aer condiționat.

Scene similare s-au petrecut și în orașele Sevran și Livry-Gargan, unde cozile de mașini au blocat circulația în apropierea supermarketurilor.

„Renunț, e o nebunie. Mi-am lăsat mașina la câteva străzi distanță și am venit pe jos, dar parcarea era deja plină de oameni. Este imposibil”, a declarat pentru AFP un localnic pe nume Lolo.

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