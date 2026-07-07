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Moarte suspectă în cazul atentatului de la Monaco. Femeia căutată de anchetatori a fost găsită moartă

De: Alina Drăgan 07/07/2026 | 12:34
Moarte suspectă în cazul atentatului de la Monaco. Femeia căutată de anchetatori a fost găsită moartă
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Noi detalii în cazul atentatului de la Monaco! Anastasia Berezivka, suspectată că ar fi fost implicată în atentatul cu bombă de la Monaco din luna iunie, a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost descoperit în seara zilei de 6 iulie.

Anastasia Berezivka, femeia căutată la nivel internațional pentru presupusa implicare în atentatul cu bombă produs la sfârșitul lunii iunie în Monaco, a fost găsită moartă în apropierea orașului Kiev. Potrivit informațiilor preliminare, aceasta ar fi fost împușcată, iar autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

Moarte suspectă în cazul atentatului de la Monaco

O amplă investigație internațională este în desfășurare după atentatul cu bombă de la Monaco, incident în urma căruia un om de afaceri de origine ucraineană și membrii familiei sale au fost răniți grav. Autoritățile au identificat principalul suspect, o femeie de 39 de ani, care a fost dată în urmărire la nivel internațional, printr-o notificare emisă de Interpol.

Anchetatorii francezi și din Monaco au susținut că dispozitivul exploziv ar fi fost amplasat într-un rucsac și detonat de la distanță, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au condus la identificarea femeii. Pe numele Anastasiei Berezivka a fost emis un mandat internațional de arestare prin Interpol.

Însă, acum, femeia a fost găsită moartă în apropierea orașului Kiev. Potrivit informațiilor preliminare, aceasta ar fi fost împușcată, iar autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului. Cadavrul femeii a fost descoperit în seara zilei de 6 iulie, în jurul orei 23:00.

Mai mult, potrivit unor surse din anchetă, doi suspecți au fost deja reținuți. Se pare că este vorba despre un ofițer activ în cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei, dar și despre un fost ofițer judiciar.

De asemenea, presa ucraineană mai notează că Anastasia Berezivka s-a aflat în afara Ucrainei în perioada martie 2025 – iulie 2026, revenind în țară cu puțin timp înainte ca trupul său neînsuflețit să fie descoperit. Acum autoritățile încearcă să stabilească dacă moartea suspectei are legătură directă cu atentatul de la Monaco sau cu alte activități desfășurate de aceasta.

Reamintim că Anastasia Berezivka devenise cunoscută după explozia produsă pe 29 iunie 2026 într-o clădire rezidențială din Monaco. Atacul l-ar fi vizat pe omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaiev. În urma exploziei, acesta a fost rănit, iar partenera sa, Anna Nasobina, a suferit răni extrem de grave, medicii fiind nevoiți să îi amputeze ambele picioare. De asemenea, și fiul lor, în vârstă de 13 ani, a fost rănit, însă starea acestuia este stabilă.

 

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Principalul suspect în atentatul din Monaco este o femeie. A fugit din țară și este căutată de Interpol

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