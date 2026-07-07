Incendiu puternic în Capitală, pe Calea Moșilor! Pompierii intervin în forță, după ce flăcările au izbucnit la etajul 8 al unui bloc

Un incendiu puternic a izbucnit astăzi, 7 iulie, în Capitală, pe Calea Moșilor. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2. Pompierii intervin în forță pentru a lichida incendiul. Până în acest moment, nu au fost identificate victime.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu puternic într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moşilor, din Capitală. Pentru moment, nu se cunoaște cauza care a dus la producerea incendiului.

Incendiu puternic în Capitală, pe Calea Moșilor

Un incendiu puternic a izbucnit astăzi, 7 iulie, în Capitală, pe Calea Moșilor. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din Sectorul 2. La sosirea echipajelor, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și a fost localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea focului și ventilarea spațiilor interioare afectate.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe Calea Moșilor, sectorul 2, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 8. Intervenim cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD”, a transmis ISU București.

Până în acest moment, nu au fost identificate victime, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară. La intervenție au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

„Incendiul de pe Calea Moșilor este localizat pe o suprafață de aprox. 50 mp. Nu au fost identificate victime până în acest moment. Acționăm pentru lichidarea incendiului și ventilarea spațiilor interioare afectate. Nu a fost necesară evacuarea locatarilor”, a mai transmis ISU București.

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