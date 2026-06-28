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S-a emis Ro-Alert la Marea Neagră, după un incendiu în Portul Constanța. Nu există victime

De: Denisa Crăciun 28/06/2026 | 09:41
S-a emis Ro-Alert la Marea Neagră, după un incendiu în Portul Constanța. Nu există victime
S-a emis Ro-ALERT. Incendiu în Agigea
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Duminică, 28 iunie, în cursul dimineții s-a emis un mesaj Ro-Alert la Marea Neagră. Locuitorii din Agigea au fost avertizați cu privire la izbucnirea unui incendiu în zona Porții 10. Autoritățile spun că nu sunt șanse ca flăcările să se extindă. De asemenea, nu au fost înregistrate victime.

Locuitorii din Agigea au primit mesaj de avertizare Ro-Alert duminică, 28 iunie, în jurul orei 06:55. Aceștia au fost avertizați cu privire la un incendiu care a avut loc în zona Porții 10. Flăcările au cuprins deșeuri și fier vechi. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri pentru limitarea degajărilor de fum. ISU Dobrogea a anunțat că incendiul nu se va extinde, dar și că nu au fost raportate victime.

Incendiu în Portul Constanța

Un incendiu a izbucnit duminică, 28 iunie, în cursul dimineții. Totul s-a întâmplat într-o zonă strategică a litoralului, în Portul Agigea, parte a infrastructurii portuare din Constanța. Autoritățile au emis un mesaj de avertizare Ro-Alert în jurul orei 06:55, pentru locuitorii din Agigea. Flăcările au cuprins deșeuri și fier vechi, însă la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri pentru limitarea degajărilor de fum.

Imediat după ce s-a dat alerta, au ajuns rapid la locul incidentului patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă și un echipaj SMURD de tip B, din cadrul ISU Constanța. De asemenea, un operator privat a trimis și el, la rândul său, o autospecială de stingere. ISU Dobrogea a anunțat că, în acest moment, nu există pericol de extindere a incendiului. Mai mult decât atât, autoritățile au precizat că evacuarea locuitorilor nu a fost necesară, dar nici nu au fost raportate victime. Pompierii continuă intervenția pentru stingerea focului și controlarea focului.

Un alt incendiu similar a avut loc în Costinești

Nu este singurul incendiu care a izbucnit în luna iunie. În urmă cu câteva săptămâni, un alt incendiu a avut loc pe litoral. În data de 3 iunie, în Costinești a luat foc o pensiune. De asemenea, la fața locului au intervenit mai multe autospeciale. Nici atunci nu au fost raportate victime.

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