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Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară

De: Denisa Crăciun 03/06/2026 | 17:59
Incendiu Costinești
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Un incendiu devastator a izbucnit la o pensiune. La fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale și o autoscară. Potrivit primelor informații nu au fost înregistrate victime.

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 3 iunie, la o pensiune din Costinești. Potrivit primelor informații, tragedia s-a produs la intersecția străzilor Talazului și Pescărușului. La fața locului au sosit rapid mai multe echipaje de salvare, autospeciale și o autoscară pentru localizarea și stingerea focului. De asemenea, în momentul în care au ajuns pompierii, incendiul se manifesta generalizat. În momentul de față, ISU Constanța a declarat că nu au fost înregistrate victime.

Incendiu în Costinești

Miercuri, 3 iunie, prin intermediul unui apel la serviciul de salvare, pompierii au fost sesizați cu privire la un incendiu puternic în localitatea Costinești. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Talazului și Pescărușului, iar potrivit primelor informații, focul a cuprins o pensiune. La fața locului au ajuns trei autospeciale și o autoscară pentru a localiza incidentul și a stinge flăcările.

De asemenea, atunci când echipajele de salvare au sosit, incendiul se manifesta generalizat. Conform ISU Constanța, din primele informații nu există victime înregistrate.

Incendiu Costinești
Incendiu Costinești

Nu este singurul incendiu din ultimele 24 de ore. Restaurantul unui celebru vlogger din Capitală a fost cuprins de flăcări. Angajații au acționat prompt și au evacuat toate persoanele aflate în local, astfel că nimeni nu a fost rănit. După ce situația s-a remediat, bărbatul a vorbit în mediul online despre asta și a explicat că a luat foc panoul de curent.

Din păcate, a luat foc panoul de curent. Mulțumiri angajaților care au acționat exemplar și au stins incendiul în câteva minute. Îmi cer scuze pentru cele întâmplate…, a transmis el pe rețelele de socializare.

De asemenea, proprietarul restaurantului cunoscut din București a ținut să menționeze faptul că va fi închis o perioadă, până la remedierea completă a problemei.

Este închis până remediem problema cu tabloul de curent, pentru că luase foc, a mai adăugat vloggerul.

VEZI ȘI: Un gest banal i-a fost fatal: bărbat găsit mort într-o locuință mistuită de incendiu

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